El Comité Directivo Estatal, el Consejo Estatal y la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional en Aguascalientes se reunirán este jueves para establecer las reglas, mecanismos y procedimientos para designar al próximo coordinador estatal del partido, nombramiento que podría concretarse a finales de noviembre, anunció el senador Juan Antonio Martín del Campo.

En rueda de prensa, el legislador panista explicó que la definición de esta posición dependerá del Comité Ejecutivo Nacional, en coordinación con la dirigencia estatal, por lo que en el encuentro del jueves se abordarán los criterios y las condiciones que regirán el proceso interno.

Señaló que, una vez resuelta la designación del coordinador estatal, posteriormente se establecerán los procedimientos para otros nombramientos relacionados con las diputaciones locales, cuya definición se contempla en los siguientes meses del próximo año.

Cuestionado sobre sus posibilidades de convertirse en el próximo candidato del PAN a la gubernatura de Aguascalientes, el senador reconoció que se encuentra preparándose para asumir esa responsabilidad, aunque evitó anticipar decisiones mientras no se resuelvan los procedimientos internos del partido.»Hay que estar listos. Yo siempre he dicho que tienes que preparar para ser, para no ser y para dejar de ser», expresó.

Recordó que cuando concluyó su periodo como presidente municipal tuvo que prepararse para dejar el cargo y sostuvo que actualmente también trabaja para estar en condiciones de asumir una nueva responsabilidad política. Respecto a la posibilidad de que la gobernadora Tere Jiménez le solicitara desistir de sus aspiraciones políticas, aseguró que mantiene una buena relación con la mandataria estatal y que no existe ningún problema entre ambos.