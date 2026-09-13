El Partido Acción Nacional (PAN) en Aguascalientes llamó a su militancia y liderazgos a mantener la unidad, actuar con madurez política y anteponer las causas partidistas a los intereses personales rumbo al proceso electoral local 2026-2027. Su dirigencia consideró que la cohesión interna será determinante para fortalecer su participación en la contienda.

El llamado se realizó después de que el partido formalizó su acreditación ante el Instituto Estatal Electoral (IEE). Durante el encuentro, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Javier Luévano Núñez, afirmó que el camino hacia 2027 exige organización, responsabilidad y concentración en las necesidades y el futuro de Aguascalientes.

Luévano Núñez aseguró que Acción Nacional llega a esta etapa con una estructura conformada por gobiernos, legisladores, comités municipales, liderazgos y militantes con presencia territorial y cercanía con la ciudadanía. No obstante, reconoció que la fortaleza del partido dependerá de que sus integrantes permanezcan unidos y alcancen acuerdos internos.

El dirigente pidió que las decisiones y el trabajo partidista se orienten hacia las causas del PAN y no hacia aspiraciones individuales. Añadió que el partido está preparado para competir con respeto a las instituciones, las reglas electorales y la voluntad ciudadana.

En los comicios locales se renovarán la gubernatura, el Congreso del Estado y los ayuntamientos. Al encuentro asistieron los alcaldes de Jesús María, César Medina, y de Calvillo, Daniel Romo Urrutia; las diputadas Arlette Muñoz, Lupita Mendoza y Jetsi Sánchez; además de legisladores, integrantes del Consejo Estatal y de la Comisión Permanente, así como dirigentes municipales.