Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) dio luz verde a 6 de 27 aspirantes a ser candidatos independientes a la Presidencia de la República, para que recopilen 960 mil firmas para lograr la candidatura.

Los palomeados son: el ex Gobernador de Oaxaca y ex priista, Ulises Ruiz; el actor Eduardo Verástegui y el ex líder del extinto Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores.

Además, los ciudadanos Rocío Gabriela González Castañeda, María Ofelia Edgar Mares y César Enrique Asiain del Castillo. Todos ellos recibieron ayer su constancia de aceptación.

Los 21 aspirantes restantes tienen hasta el lunes para entregar la información faltante, por lo que el próximo miércoles el INE dará a conocer la lista definitiva.

Todos los inscritos deben estar respaldados por una organización civil. De acuerdo con la ley, quienes busquen una candidatura a la Presidencia deberán presentar en firmas ante el INE al menos el uno por ciento de la lista nominal del País, es decir, alrededor de 960 mil apoyos.

Las firmas deberán estar distribuidas en al menos 17 entidades federativas, y tienen hasta el 6 de enero para recopilarlas.

Los aspirantes deberán registrar ante el INE quiénes serán sus auxiliares que recopilen las firmas, para que los capaciten y se les instale en sus teléfonos una aplicación móvil para el registro.

Sólo en 204 municipios considerados de alta marginación, se admitirá que los apoyos sean por escrito, con un formato especial que les entregará el INE.

Arranca Ruiz

El ex priista Ulises Ruiz informó que cuenta ya con un equipo de 4 mil personas, quienes desde ayer por la tarde comenzaron a recopilar apoyos.

El ex Gobernador de Oaxaca anunció que pedirá al INE que le permita recabar firmas en papel, no sólo en los municipios de alta marginación, sino en todo el País, como sucedió con la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador.

«De por sí está muy complicado reunir los apoyos, por qué no te van a dar las facilidades para que se pueda hacer por el formato escrito, la gente está mucho más adaptada a eso en todo el País.

«La ley está hecha para que no haya independientes, bloquearlos, pero es el requisito y vamos a cumplir, tengo muchos conocidos porque he recorrido el País, y se van a ir sumando», confió.

Al cuestionarle de dónde saldrán los recursos para los recorridos de sus auxiliares por todo el País, el ex priista argumentó que no se necesita mucho dinero para eso.

Debido a que todos los aspirantes debían estar arropados por una asociación civil, el político oaxaqueño creo la organización «Un País en Paz», la cual, dijo, no tiene que ver con su agrupación política Movimiento por el Rescate de México.