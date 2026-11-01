Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Grupo Firme ofreció el primero de dos conciertos en el Palenque de las Fiestas de Octubre, donde puso a cantar al público jalisciense durante aproximadamente tres horas.

La presentación ocurrió apenas unas horas después de que la agrupación, liderada por Eduin Caz, recibiera dos reconocimientos en los Heat Latin Music Awards: Artista con Compromiso Social y Mejor Artista del Regional Mexicano.

Durante el espectáculo, celebrado en Zapopan, sonaron éxitos como «Ya Supérame» y «El Tóxico», además de versiones de otros artistas, entre ellas «Tusa», de Karol G.

La velada incluyó invitados especiales como Omar Esparza y Moy Bobadilla, quienes interpretaron junto al grupo temas como «Tus Mentiras».

Los Heat Latin Music Awards se celebran por primera vez en Jalisco, del 31 de octubre al 5 de noviembre, tras dejar su sede habitual en República Dominicana.

Grupo Firme también fue reconocido por su labor altruista y apoyo a fundaciones y casas hogar.