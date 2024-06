Los consumidores aún desconfían en el manejo de dinero electrónico por riesgo de cargos no reconocidos y clonación de tarjetas, afirmó el presidente estatal de la Cámara Nacional de Comercio, Miguel Ángel Breceda Solís.

El dirigente advirtió que el mayor número de operaciones de transacción que resultan riesgosas se dan en bares, ya que no se pone atención al momento de efectuar el pago con plásticos.

“En donde no se tiene conciencia de lo que se está haciendo hay que tener mucho cuidado. De entrada siempre hay que revisar las cuentas, luego cargan lo que quieren y lo que se consume debe aparecer al momento del pago”, enfatizó.

Recomendó a la población en general poner atención a cada pago que se realiza con el uso de tarjetas, con el fin de evitar errores y estos puedan aclararse de inmediato en el establecimiento.

En caso contrario, las reclamaciones que puedan surgir por algún cargo deben efectuarse directamente a los bancos que otorgan los plásticos, subrayó.

Las transferencias suelen utilizarse pero pueden surgir problemáticas para mostrar la comprobación de que el dinero ya fue liberado de una cuenta particular hacia la del establecimiento, consideró.

En los últimos años se presenta un mayor número de operaciones comerciales con el uso de tarjetas de crédito o débito, aunque la proporción de operaciones aún no supera los pagos en efectivo, subrayó.

El comercio establecido está obligado a la recepción de la moneda nacional, como el método de transacciones y existe una gradualidad en el uso de métodos alternativos que les permiten obtener más ventas, agregó.

Estimó que en la actualidad se presentan compras en efectivo en la misma proporción que se realizan compras con dinero electrónico, por lo cual cada negocio toma la decisión de adaptarse a las necesidades y preferencias de sus clientes.