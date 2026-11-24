Claudia Guerrero

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Gobierno federal incorporará inicialmente mediante apoyos económicos, y no con plazas de base, al personal médico que atenderá los nuevos consultorios del Servicio Universal de Salud.

Así lo informó este martes la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien adelantó que posteriormente los profesionales serán integrados al IMSS-Bienestar.

La Mandataria explicó que el esquema permitirá participar a médicos jubilados sin renunciar a su pensión.

«Porque muchos de los médicos son jubilados, entonces no pueden renunciar, no pueden tener una plaza porque renunciarían a su jubilación. Entonces van a tener un apoyo, en principio va a ser así y después ya se van a ir integrando al IMSS-Bienestar», explicó.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, dio a conocer que los apoyos para médicos serán de alrededor de 20 mil pesos mensuales, además de cobertura del IMSS.

Señaló que el esquema también contempla apoyos para personal de enfermería y permite que profesionales que ya trabajan en instituciones de salud se incorporen cuando sus horarios sean compatibles.

«Es un apoyo económico para médicos de cerca de 20 mil pesos con además cobertura en el IMSS, así como para enfermeras, licenciadas y enfermeras auxiliares que podrán ver en la convocatoria», indicó.

El funcionario reportó que 82 mil profesionales de la salud se registraron en la convocatoria abierta en septiembre y que 4 mil 310 ya fueron asignados a alguno de los nuevos consultorios.

Detalló que la capacitación comenzó esta semana mediante cursos en línea y continuará de manera presencial.

Clark explicó que también pueden participar médicos y enfermeras jubilados, sin dejar de recibir su pensión, así como trabajadores que actualmente prestan servicios en otras instituciones sanitarias.

La convocatoria permanece abierta para médicos, personal de enfermería con licenciatura y auxiliares, quienes pueden consultar los turnos y consultorios disponibles antes de registrarse.

Leticia Ramírez, Secretaria de Bienestar, informó que la meta nacional es establecer 12 mil 750 consultorios, de los cuales 6 mil 710 están contemplados para iniciar operaciones en enero de 2027.

La funcionaria reportó 5 mil 325 asambleas comunitarias en 24 entidades, con la participación de cerca de 200 mil personas, para integrar los comités responsables de administrar los recursos destinados al acondicionamiento de los espacios.

Agregó que se han entregado 3 mil 292 tarjetas del Banco del Bienestar a esos comités para financiar trabajos de pintura, impermeabilización, instalaciones eléctricas y sanitarias, rampas y otras adecuaciones.

Clark detalló que cada consultorio contará con 44 elementos de mobiliario y equipamiento, una computadora para el expediente clínico electrónico, 91 tipos de medicamentos y alrededor de 30 insumos de curación.

La Secretaría de Salud coordinará la incorporación del personal, el equipamiento y el abastecimiento de los consultorios, que atenderán a la población independientemente de su derechohabiencia.