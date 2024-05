Un taxista se pasó la luz roja de un semáforo y provocó un aparatoso accidente automovilístico frente a la Central Camionera. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas y todo quedó en daños materiales.

Fue el lunes por la mañana cuando en el C4 Municipal se recibió un reporte donde se informaba que en la avenida Convención Sur y esquina con la calle Quinta Avenida, se había registrado un fuerte choque entre un taxi y un vehículo particular, además de que al parecer había personas lesionadas.

Hasta el lugar de los hechos acudieron policías viales que confirmaron el reporte y ubicaron un taxi marca Nissan Versa, modelo 2023, color blanco y con número económico 557, así como un automóvil Hyundai, modelo 2006, color negro y placas de circulación del Estado de México, que presentaban daños en su parte frontal.

Afortunadamente, ambos conductores resultaron ilesos y no fue necesaria la presencia de una ambulancia. Los daños materiales causados fueron estimados en 30 mil pesos aproximadamente.

Como presunto responsable fue señalado el taxista de nombre Brayan, quien, de acuerdo a versión de testigos, circulaba por la avenida Convención Sur en sentido de oriente a poniente.

Al llegar al cruce con la calle Quinta Avenida se pasó la luz roja del semáforo ubicado en ese crucero, lo que provocó que se impactara contra el coche Hyundai, que conducía una mujer identificada como Hortensia.