Yarek Gayosso Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Las y los deportistas rusos y bielorrusos están pagando un alto costo por la invasión de Rusia a Ucrania, consideran directivos y tenistas del circuito de la ATP.

El organismo que rige el tenis varonil y la WTA tomaron la decisión de que podrían seguir compitiendo en los torneos, incluidos los Grand Slam, pero sin el nombre o la bandera de sus países, hasta nuevo aviso.

Sin embargo, tenistas han sido afectados bajo esta decisión entre ellos el ruso y número dos del mundo, Daniil Medvedev, quien jugará en el Abierto de Los Cabos, en México, en agosto próximo y parte como favorito para levantar el centro del ATP 250.

«Ellos no tienen nada que ver, no sólo los tenistas sino en cualquier disciplina, son quienes menos tienen que pagar los platos rotos. Siento que las medidas que ha tomado la ATP son sumamente razonables y a la altura de respetar la trayectoria del tenistas y lo único que cuando se presenta a un deportista no puede aparecer la bandera, en este momento no es algo que afecte considerablemente al jugador como en otros deportes donde realmente no han podido participar», expresó en entrevista vía telefónica, el director del Abierto de Los Cabos, Geoffrey Fernández.

«Aquí la medida es razonable y los tenistas ahí están y siguen compitiendo. Es difícil por lo que atraviesa su país a lo relacionado con la guerra, esperemos que esto acabe pronto, primero por la gente que está sufriendo y después para que el mundo regrese a la normalidad con estos atletas rusos que son líderes en cualquier disciplina por excelencia».

El tenista ruso Yevgueni Donskói, quien compitió en el México City Open, en el Centro Deportivo Chapultepec, prefirió reservar su postura ante la invasión de su país a Ucrania desde febrero pasado que ha dejado un saldo de cientos de muertos.

«Sin comentarios», dijo el número 205 del mundo y agachó la mirada para irse pronto a los vestidores.

El tenista mexicano Manuel Sánchez y el argentino Tomás Etcheverry coincidieron en que las medidas han sido rigurosas para sus colegas en el circuito varonil y femenil.

«Son medidas muy drásticas en mi opinión, también el tema de la exhibición que iba a ver en México donde hubiera estado increíble ver a Daniil Medvedev contra Andrey Rublev, es un tema delicado, pero para mi gusto tomaron decisiones muy drásticas», expuso Sánchez.

Mientras, el argentino y ex top 50 del mundo, se pronunció en el mismo sentido.

«Mucha gente no tiene la culpa de lo que está sucediendo ni de lo que está pasando en Rusia con el Gobierno, que jueguen sin su bandera no le encuentro mucho sentido, pero por algo lo habrá hecho la ATP», apuntó.

