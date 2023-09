Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- René Gavira Segreste, ex titular de Administración y Finanzas de Segalmex, se hizo de un departamento para su hijo en San Antonio, Texas, mediante los moches que recibió de las empresas a las que asignó contratos para operar el millonario desfalco al organismo responsable de apoyar a productores nacionales.

«No fue una compra-venta sino un ‘moche’ de una empresa por los contratos de Segalmex», declaró Juan Carlos Burillo González, testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR).

La propiedad se transfirió a René Federico Gavira Martínez, hijo del director financiero de Segalmex, a cambio de los contratos de deshidratación de leche bronca que fueron asignados en 2020 a Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac).

Burillo, apoderado legal de Coprolac, salió el pasado 16 de junio del Penal del Altiplano luego de negociar un criterio de oportunidad con la FGR y obtener la suspensión condicional de su proceso.

Burillo dice que Carlos Ernesto Herrera Reza, dueño de Coprolac, fue quien decidió entregarle el inmueble a Gavira y que sus subordinados Óscar Iván Medina González y María de Lourdes Silva Luévano se encargaron de las gestiones legales del traspaso.

«Dentro de las pláticas con el señor Herrera, se mencionó que su hijo de nombre Federico, el hijo del señor René Gaviria, estaba estudiando en Texas, y que si no había manera de que lo ayudaran con algún tema de algún departamento, a lo cual el señor Herrera accedió, ya que él contaba con un departamento en la ciudad de San Antonio, Texas», dijo Burillo.

«También le pidió que lo apoyara con unos boletos de avión y unas entradas y unos hospedajes para unos juegos de Dallas Cowboys.

«Las dos cosas sucedieron. Me consta de viva voz del director general de la empresa, cuando me dijo: ‘Ya recibió el departamento, ya recibió los boletos, ya recibió los hoteles, ya recibió los viáticos'».

El testigo colaborador de la FGR mencionó que, en parte, Herrera Reza traspasó el departamento para quitarse de encima las presiones de Gavira, quien exigía un anticipo del «diezmo» que debían pagar por los contratos de Segalmex.

«René Gavira le expuso el tema de que su hijo estaba en Texas y que quería algún anticipo, algún dinero. El señor Ernesto, teniendo este departamento, le propuso esta cantidad. No conozco cuánto cuesta, no tengo ni idea de los detalles, pero de esa manera se dio, que ya para que se calmaran las aguas y la exigencia, que cada vez era más grande, del señor René Gavira. Con ese departamento se bajó todo», relató.

En marzo pasado, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer que el hijo de Gavira Segreste había comprado este departamento a la hermana de Herrera Reza y que el propio ex funcionario manifestó que hizo la operación con intermediarios y que desconocía quién era el vendedor.

El inmueble, de alrededor de 6 millones de pesos y ubicado en The Ricchi Luxury Condominiums, en la exclusiva zona de La Cantera, fue traspasado en agosto de 2020 por Carlos Ernesto Herrera Reza, director de Coprolac.

La entrega formalmente se hizo a través de su hermana Vilma Cristina Herrera Reza, en favor de René Federico Gavira Martínez, hijo del ex funcionario de Segalmex hoy prófugo de la justicia y fichado a nivel internacional por la Interpol.

¿Qué estaba exigiendo el señor René?», cuestionó el fiscal federal Sergio Ortiz Tamayo a Burillo en la audiencia del pasado 16 de junio en una sala de audiencias de Almoloya de Juárez.

«Parte de lo que iban a remunerar los contratos que él había asignado. A cambio de los contratos», respondió el apoderado legal.