Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Eventage México SA de CV, la empresa a la que el Gobierno de la Ciudad de México le dio contratos sin licitar por 248 millones de pesos para la logística de la «Campaña de Vacunación Covid-19», tiene como giro principal la edición, importación, exportación y distribución de libros y en la dirección que declaró como oficinas en realidad funciona un restaurante.

Según los contratos asignados por los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, Eventage tiene como objeto social «realizar eventos a la medida para instituciones privadas y públicas» y celebrar contratos de cualquier naturaleza con personas físicas o morales.

Sin embargo, de acuerdo con su escritura pública, de fecha 18 de mayo de 2010, esos son los objetivos 9 y 25, pues los principales son: la edición, importación, exportación, distribución y compra venta de toda clase de libros o publicaciones, la comercialización de productos a través de medios electrónicos, la instalación o arrendamiento de productos de software y equipos electrónicos y la venta de espacios publicitarios en obras o publicaciones digitales e impresas.

En los contratos para instalar carpas y mesas para la vacunación contra la pandemia en la Capital del País, Eventage, representada por Salomón Ramírez Pérez, declaró su dirección en la Calle Aguayo 37, Colonia del Carmen, a unos pasos del centro de Coyoacán. Sin embargo, en ese lugar operan el restaurante Maratea y la librería feminista U-Tópicas, cuyos trabajadores dijeron no conocer a Salomón Ramírez, quien en su cuenta de Twitter se presenta como Economista, emprendedor y productor de teatro.

Eventage también declaró tener capacidad y personal suficiente para no subcontratar a otras empresas, pero al final terminó contratando a negocios como Marbella Casa García SA de CV y Lonas Montecarlo SA de CV, quienes ahora reclaman el pago de 76.2 millones de pesos en conjunto.

«Eventage México no tiene ni bodegas ni oficinas fijas, no se conoce que tenga carpas, mesas o sillas para rentar», dijo uno de los socios de Marbella. Añadió que en las reuniones con Salomón Ramírez ha presumido una relación muy cercana con Carlos Augusto Morales López, quien fuera secretario particular de Claudia Sheinbaum hasta enero pasado.

Las dos empresas fueron subcontratadas y en 2021 emitieron facturas a Eventage, que les dio otra dirección fiscal: Plaza Carlos J. Finlay número 3, Colonia Cuauhtémoc, según consta en la Factura A 3570. Pero esa dirección corresponde a un estacionamiento.

«Estamos aquí hace más de tres años, antes de la pandemia y no hemos oído de esa empresa», dijo uno de los encargados.

En un oficio dirigido a Sheinbaum en febrero, los directores de las empresas que reclaman el adeudo acusaron que Salomón Ramírez afirmaba que no le habían pagado. El 23 de ese mes, el representante de Eventage se reunió con ellos y reconoció con su firma los adeudos, 12.8 millones para Marbella, y 63.3 para Lonas Montercarlo, por servicios correspondientes a diciembre y febrero de 2022. Les aseguró, además, que Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México no le había pagado.

El 7 de octubre, en respuesta a solicitudes a través de la Ley de Transparencia esa dependencia aseguró haber pagado ya 168 millones y estar en proceso de pago por otros 80 más a Eventage, aunque todavía el 16 de noviembre las dos empresas enviaron cartas a Salomón Ramírez reclamando el pago.