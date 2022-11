Uriel Velez, Eduardo Cedillo y Alejandro León Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En la contramarcha oficial, encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo pago a algunos manifestantes, pase de lista y asistencia forzada de comerciantes.

Un reportero de Grupo REFORMA acompañó al contingente de Morena en Nuevo León, donde coordinadores repartieron hasta 300 pesos a las personas que hicieron el viaje a la Ciudad de México, así como gorras y alimentos.

Fue una caravana de cinco camiones que salió de Monterrey y llegó a la Ciudad de México en la madrugada del domingo, integrada principalmente por empleados de la Secretaría de Bienestar que viajaron con familiares, incluidos niños.

Contrario a lo que ocurrió con los grupos de otras entidades, la caravana de Nuevo León se dividió y algunos viajeros optaron por conocer Tepito y otros puntos emblemáticos de la capital.

Trabajadores de vía pública de diferentes alcaldías de la Ciudad de México fueron forzados a participar en la movilización por personal de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno capitalino, constató REFORMA.

«Nos dijeron que es para que salgan las licencias. Nos hicieron la invitación, aunque decía no era a fuerza, pero a muchos compañeros los estuvieron presionado y amenazando que si no iban, les iban a suspender su licencia de trabajo», dijo una trabajadora.

Un amplio grupo de Iztapalapa fue movilizado en microbús hasta la Avenida Insurgentes, donde la persona responsable del contingente pasó lista. «No se olviden de pasar lista, ¿quién no ha pasado lista?», preguntaba al arribo.

A los vecinos de Iztapalapa les repartieron banderas y carteles, así como bolsas de desayunos. Antes de que avanzaran a Paseo de la Reforma les tomaron foto «para mandarla a los de arriba» y asegurar que estuvieron presentes en la marcha de apoyo al Presidente.