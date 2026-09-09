Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Secretario de Hacienda, Edgar Amador, informó que el Gobierno ha pagado casi 1.6 billones de pesos por la deuda derivada del rescate bancario del Fobaproa, pero no ha logrado reducir el principal, que incluso ha crecido.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el funcionario explicó que los recursos destinados durante años al pago de esa deuda han cubierto fundamentalmente intereses, mientras el principal de los bonos se refinancia mediante la emisión de nuevos instrumentos.

«Hemos pagado casi 1.6 billones de pesos a lo largo de estos años y no se ha pagado un solo peso del principal, al contrario, ha crecido», afirmó.

Durante la conferencia mañanera, Amador explicó que los intereses de la deuda tienen un componente equivalente a la inflación y otro real.

Puntualizó que una parte de esos intereses se cubre con las cuotas que las instituciones financieras pagan al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

«La parte nominal y el principal de los bonos no se paga, se refinancia con nuevos bonos. Eso ha hecho que, pues, no se pueda pagar a la fecha», sostuvo.

El titular de Hacienda recordó que el Paquete Económico 2027 propone impedir que los bancos deduzcan del pago de impuestos las cuotas que entregan al IPAB.

«Vale la pena recordarlo: por primera vez no van a ser deducibles para los bancos a partir del siguiente año», señaló.

La medida forma parte de las modificaciones fiscales propuestas por el Gobierno para 2027 y deberá ser discutida por el Congreso.