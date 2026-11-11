Stefanny Dolores Soriano Hernández Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: A los negocios en México les costó 161 mil 697 millones de pesos (115 mil millones en pesos del 2018) la inseguridad en 2025, derivado de pérdidas por delitos y gastos para protegerse, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, que el Inegi reveló ayer.

De ese costo, 82 mil 740 millones de pesos -el 51 por ciento- se destinaron a medidas de protección, como cerraduras, alarmas, videocámaras, rejas, seguros, seguridad privada y sistemas contra ataques cibernéticos. Los otros 78 mil 957 millones -el 49 por ciento- fueron pérdidas por delitos.

A los negocios en Jalisco les costó 7 mil 453 millones de pesos la inseguridad en 2025, de los cuales, 3 mil 999 millones -el 54 por ciento- los destinaron a medidas de protección, y los 3 mil 454 millones restantes -el 46 por ciento- fueron pérdidas a consecuencia del delito.

En promedio, el costo fue de 53 mil 148 pesos por negocio con incidencia delictiva en Jalisco, con lo que la entidad ocupó el sitio 13 entre los 32 Estados. El promedio nacional es de 62 mil 626 pesos.

En la Ciudad de México, la inseguridad en 2025 costó a los negocios 18 mil 211 millones de pesos, y un promedio de 78 mil 749 pesos por establecimiento con incidencia delictiva.

En Nuevo León el costo de la inseguridad para los negocios fue de 7 mil 965 millones de pesos, y un promedio de 85 mil 846 pesos por establecimiento con incidencia delictiva.

Para Luis Beas, presidente de Coparmex Jalisco, la carga va más allá del patrimonio perdido, pues los recursos destinados a proteger instalaciones, mercancías y trabajadores reducen la capacidad de invertir, innovar y generar empleos.

«Las empresas necesitan condiciones de seguridad que les permitan concentrar sus esfuerzos en crecer, generar empleos y abrir oportunidades para las familias», expresó Beas, consultado sobre el tema.

Aparte, Enrique Pineda Aguilar, especialista en seguridad empresarial y director de Servicios de Custodia y Vigilancia COBI, reconoció que los costos de los servicios de vigilancia han ido al alza porque han tenido que actualizar sus equipos y capacitar al personal.

«Si la delincuencia se está actualizando, pues tanto seguridad pública como seguridad privada tienen que hacer lo mismo. Nos tenemos que capacitar», señaló.

Se previenen

Principales medidas de seguridad de los negocios en el País:

Físicas

26.6%

instaló alarmas y/o videocámaras.

25.7%

cambió o colocó cerraduras y/o candados.

11.6%

cambió puertas o ventanas.

8.7%

colocó rejas o bardas.

5.7%

contrató seguros.

Electrónicas

23.5%

evitó compartir información sensible.

23.5%

restringió acceso a sistemas a personal autorizado.

21.5%

instaló o actualizó antivirus, antispyware o firewalls.

17.8%

implementó o cambió contraseñas en equipos del establecimiento.

13.2%

capacitó al personal en uso seguro de equipos y redes.