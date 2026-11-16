Miguel Tamayo Guevara Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Del personal por honorarios que contrató el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), cinco reportaron entre sus actividades elaborar tarjetas de felicitación de cumpleaños, detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la revisión de la Cuenta Pública 2025, la ASF cuestionó que esas tareas, junto con la elaboración de síntesis informativas, no corresponden a las funciones sustantivas de las áreas donde estaban adscritos ni a las atribuciones del organismo.

El señalamiento forma parte de las irregularidades detectadas en la contratación de 78 prestadores de servicios por honorarios, por los que el Indaabin pagó 29.9 millones de pesos, sin que se documentaran las actividades realizadas.

La Auditoría advirtió que los documentos entregados no permitieron comprobar que el personal hubiera cumplido con las obligaciones y entregables establecidos en sus contratos.

Además, señaló que el sistema institucional utilizado para registrar las actividades carecía de controles suficientes para garantizar la autenticidad, integridad y seguimiento de los reportes.

Así, entre las tareas pendientes de aclarar quedaron esas felicitaciones de cumpleaños, en un organismo que tiene observaciones por un total de 138 millones 939 mil 896 pesos.

Las irregularidades también incluyen la subcontratación de servicios valuatorios.