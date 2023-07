La atención a pacientes foráneos que padecen enfermedades con elevados costos de medicamentos y tratamientos -también conocidos como gastos catastróficos- impacta de manera considerable las finanzas del ISSEA. Así lo detalló Rubén Galaviz Tristán, director de la dependencia.

El funcionario aclaró que, si bien en la mayoría de las ocasiones son las propias familias quienes solventan estos gastos, hay algunas que les resulta imposible hacerlo, por lo que el instituto absorbe hasta el 25% de los costos. Agregó que se atiende a estos pacientes incluso cuando no corresponden a su jurisdicción por ley, refiriéndose a personas que no residen en la entidad.

Explicó que la institución atiende a este sector por razones humanitarias, y esto implica desafíos financieros para el ISSEA. También señaló que estos pacientes provienen de otras entidades dado que no reciben la atención que requieren en sus lugares de origen. Así, el ofrecer los servicios médicos a este numeroso grupo de pacientes representa una carga adicional sobre la dependencia estatal.

El titular del ISSEA enfatizó que el impacto de un gasto catastrófico repercute directamente y de manera significativa en las familias, quienes deben enfrentar los altos costos de tratamientos médicos críticos y procedimientos complejos.

En cuanto a contrataciones, hizo referencia a los esfuerzos del ISSEA para cubrir la demanda de personal médico en la institución. Aunque están cerca de concluir la búsqueda de 400 médicos, el proceso no ha estado exento de desafíos, especialmente en la contratación de especialistas en áreas como paidopsiquiatría, psiquiatría, anestesiología y pediatría. Agregó que en el mercado laboral se dificulta la incorporación de anestesiólogos y pediatras, quienes suelen tener una carga importante de trabajo privado.

COMPLEJIDAD. Galaviz Tristán señaló que una de las problemáticas del sistema de salud en el país es la falta de un sistema universal que absorba los gastos financieros de toda la población. Esta ausencia de una cobertura integral dificulta la administración eficiente y equitativa de los recursos para brindar atención médica de calidad a todos los mexicanos.