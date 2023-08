Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 23-Aug-2023 .-El Gobierno de Chiapas, que encabeza el morenista Rutilio Escandón, pagó más de 5 millones de pesos para obtener el rescate de los dos hijos del Presidente Municipal de Mitontic, Fernando López, retenidos desde el 13 de agosto en la comunidad de Oxinam.

«Gracias a nuestro Gobernador Rutilio Escandón por su apoyo, a la Fiscalía del Estado y también a nuestro Presidente de la República, que nos brindaron el apoyo, porque ves que uno solo no puede hacer nada», dijo vía telefónica el Alcalde electo por usos y costumbres.

Fernando, esposo de Maruca Méndez, Alcaldesa también, pero electa por el voto popular, dijo que el intercambio se hizo ayer en la Presidencia Municipal de Mitontic, donde el delegado de Gobierno de Chiapas entregó el dinero.

En un video difundido en internet, se pueden ver los fajos de billetes en una caja a hombres dando instrucciones para contarlos.

«El que usted quiera, este acá. Nada más un paquete para que no se amontonen», «Cada paquetito trae 10. Cuenta los 100 mil, hay ahí», dicen.

«Gracias, le vuelvo a repetir, agradezco mucho el apoyo al Gobierno del estado, a todas las dependencias, a la Secretaría de Hacienda también que nos ayudaron a rescatar a mis hijos que estaban secuestrados», respondió el alcalde tsotsil sobre quién había puesto el dinero.

El monto, tasado por el Alcalde en 5 millones 570 mil 290 pesos, había sido presuntamente robado el 9 de agosto, cuando el tesorero municipal, Erasto Velasco, lo trasladaba en efectivo de San Cristóbal de las Casas a Oxinam donde iban a financiar diversas obras.

Desde entonces el funcionario fue retenido en esa comunidad y el pasado 13 de agosto, un domingo por la mañana, hombres armados entraron a la casa del Alcalde y se llevaron a sus dos hijos, de 24 y 21 años de edad.

Al día siguiente aparecieron en un video donde supuestamente confesaban que su mismo padre había hurtado el dinero, algo que Fernando López negó y, en cambio, acusó que el tesorero no reportó el robo.

El Alcalde indicó que la Fiscalía de Chiapas y el delegado estatal fueron por sus hijos y tras diez días se reunieron con él en San Cristóbal de las Casas, mientras que el tesorero se quedó en Mitontic.

«Yo pido que se investigue más a fondo, pero lo más pronto posible, que se aplique la ley y que se castigue a quien se deba de castigar», dijo.

La Fiscalía de Chiapas informó el miércoles que investigaba el caso por el delito de retención de particulares.