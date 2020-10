El director de IEA, Raúl Silva Perezchica, informó que gestiona con la SEP la autorización para la contratación de cuando menos 800 asistentes de educadoras de preescolar y de esta manera dar el brinco en el crecimiento de la matrícula del primer grado de ese nivel educativo, en donde se requiere una inversión por 300 millones de pesos.

Las generaciones de preescolar son de 25 mil niños en Aguascalientes, por cada grado educativo, pero sólo está completo en el tercer nivel, se avanza en el segundo, en el primero no se tiene la cultura de los padres de familia, pero mientras no se cuente con ese personal especializado no se podrá “obligar” a los papás a entender la importancia de este grado educativo.

“Hoy, los padres de familia deben saber que la educación preescolar es muy valiosa y no sólo da información al menor, sino que da formación de hábitos, otro aspecto básico es la socialización con otros niños”, recalcó.

Hace diez años se trabajaba para completar la matrícula en tercero de preescolar y el modo de lograr que los papás inscribieran a sus hijos fue el condicionamiento de que era indispensable para ingresar a primero de primaria.

La generación de tercero de preescolar se encuentra ya completa, se tiene casi la mitad de la generación de segundo y un 25% de la primera generación, y aquí lo que hace falta para mejorar la matrícula es la confianza de los papas para que manden sus hijos a la escuela, la segunda se relaciona con la contratación de personal para el primer grado, en especial.

En el primer grado de preescolar se requiere a dos personas que atiendan al grupo, uno es el titular la educadora y el otro es su asistente, porque los niños de tres años todavía necesitan apoyo para sus necesidades fisiológicas, así como ir educando una diversidad de aspectos en el menor, incluso la siesta.

“Hoy en día existen alrededor de mil grupos en tercero de preescolar, otros 500 en segundo y unos 200 en primero, por lo que se necesita una educadora por grupo, el tamaño máximo de estudiantes por grupo es de 30 niños, en primaria y secundaria es de 35 alumnos”, aclaró.