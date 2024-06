CDMX. -Tanto respeto siente Hollywood por Denzel Washington que el actor es un referente para estrellas de la talla de Tom Hanks y Will Smith. Aquello no es sólo porque haya ganado dos premios Óscar, sino por su comportamiento intachable.

A la par que el protagonista de Malcolm X y Día de Entrenamiento (Training Day) forjaba una carrera llena de títulos de acción, también se ha mantenido lejos de escándalos, gracias a la guía de sus padres, él predicador y ella dueña de un salón de belleza.

«Mis padres fueron inspiración con el ejemplo. Acabo de ganar un premio Tony por un espectáculo de Broadway, otro Óscar estaría bien, pero prefiero dejar esta tierra como un padre exitoso que como un actor exitoso», afirmó a The Guardian en 2010.

Washington se casó en 1983 y tiene cuatro hijos que se dedican a la actuación, a quienes ha sabido guiar por el buen camino con él como referente, igual que otros contados famosos que, pese a vivir bajo los reflectores, han sido tan rectos que sus hijos no los ven en titulares escandalosos.

Cillian Murphy es una estrella que, pese a involucrarse en proyectos tan grandes como Oppenheimer y El Origen (Inception), prefirió no vivir en Hollywood para darle el mayor anonimato y tranquilidad a sus dos hijos, Aran y Malachy.

Por ellos también se sumó como portavoz de la UNESCO para promover empatía en escuelas.

«Al criar niños, parece muy práctico y sensato promover la empatía. Se trata de escuchar y la mejor actuación también se trata de escuchar. Si estás escuchando a alguien, puedes responderle emocionalmente», explicó a The Guardian.