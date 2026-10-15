Un hombre identificado como Felipe “N” fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, luego de ser señalado por presuntamente agredir físicamente a su propio hijo, menor de edad, en el exterior de una guardería en Aguascalientes.

Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado, por lo que personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Género abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Tras reunir los datos de prueba, el Ministerio Público solicitó la comparecencia del señalado ante un Juez de Control, quien analizó los elementos presentados y determinó que existían fundamentos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.

Como parte de las medidas cautelares, Felipe “N” tendrá que presentarse periódicamente ante la autoridad judicial y, además, tiene prohibido convivir con su hijo mientras continúa el procedimiento.

El juez también concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual se buscará reunir mayores elementos para determinar la responsabilidad del imputado.