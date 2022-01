César Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Lo que inició como un viaje de reencuentro familiar terminó en un infierno de burocracia a causa de las cancelaciones de vuelos por contagios de Covid-19 entre pilotos y sobrecargos de aerolíneas mexicanas.

Sentada junto a un restaurante de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Mónica cuenta que desde el viernes le han cancelado tres vuelos para regresar a Estados Unidos.

Ella, su esposo, sus tres hijos -uno de ellos menor de edad- y la novia del mayor, vinieron a México desde Indiana, para reencontrarse con sus familiares después de nueve años de no verlos.

Llegaron el 26 de diciembre y debían regresar el 7 de enero, pero ese día Aeroméxico les canceló el vuelo a Chicago por el contagio en una sobrecargo y un copiloto.

«El viernes se acabaron las vacaciones y empezó el infierno», lamenta la mujer, rodeada de maletas.

Después de que el vuelo de Mónica y su familia no salió el viernes, los reprogramaron para ayer a las 9:00 horas, y aunque la aerolínea les pagó el hospedaje, ellos tuvieron que hacerse de nuevo las pruebas de Covid-19, en esta ocasión en el AICM a 260 dólares por seis test, cuando antes se las habían realizado en una farmacia a 380 pesos cada una.

Sin embargo, su vuelo tampoco despegó.

Les reprogramaron para hoy, y más tarde les dijeron que ese viaje tampoco saldría, por lo que Mónica desconoce cuándo podrá regresar a Estados Unidos.

«Teníamos que regresar para trabajo, escuela, para todo», reprocha y teme que este retraso le cueste el empleo a su esposo.

Esta situación ha llevado al extremo también al personal de las aerolíneas que no se ha contagiado de SARS-Cov-2.

Prueba de ello fue una azafata de Aeroméxico que tuvo que ser atendida por paramédicos en el pasillo central de la T2.

Con un oxímetro en un dedo y respirando en una bolsa de plástico, los especialistas le escucharon los pulmones con un estetoscopio y le revisaban los signos vitales a la vista de todos.

«Fue un ataque de ansiedad», dijo después uno de los paramédicos.

La madre de la joven contó a REFORMA que su hija fue despedida cuando inició la pandemia, pero hace un mes la volvieron a recontratar y desde entonces no ha descansado, e incluso el trabajo se ha intensificado a consecuencia de los contagios en pilotos y tripulación.

«Vine por ella para que descanse, porque mañana tiene que estar aquí otra vez a las 3 de la tarde», dijo con angustia.

¡Participa con tu opinión!