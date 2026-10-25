Luis Antonio López Pérez Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Benny Ibarra evitó pronunciarse sobre la serie dedicada a Timbiriche y aseguró que los integrantes del grupo acordaron mantener una postura conjunta respecto a la producción, estrenada el 3 de octubre en Las Estrellas y ViX.

La declaración surge después de que el productor Memo Méndez Guiú afirmara que el cantante se sintió incómodo al observar el primer capítulo, que aborda los inicios de la agrupación y la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano.

Durante una entrevista, Ibarra evitó confirmar si vio el episodio y explicó que cualquier comentario personal rompería el acuerdo establecido con sus compañeros.

Anteriormente, Sasha, Erik, Alix, Diego, Mariana y Benny difundieron un comunicado para aclarar que no participaron en la creación de la serie ni autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

Sobre la posibilidad de producir su propia versión de la historia, el músico descartó tener interés. Aseguró que prefiere invertir tiempo y recursos en nuevos proyectos musicales.

Respecto al esperado reencuentro de Timbiriche, señaló que existe entusiasmo entre sus integrantes, aunque difícilmente ocurriría antes de 2028.

Actualmente, Ibarra prepara nuevas propuestas artísticas y continúa con su espectáculo Nacer Una Vez Más Tour, que llegará el 14 de noviembre al Showcenter Complex y el 21 al Teatro Metropólitan.

El cantante adelantó que en marzo de 2027 dará a conocer una sorpresa relacionada con su carrera profesional.