Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, negoció con el Gobierno federal su regreso a México y ofreció entregar al menos 12 videos de políticos y legisladores mexicanos que recibieron sobornos para aprobar la reforma energética y otras iniciativas impulsadas por Enrique Peña.

Fuentes cercanas al caso aseguran que existen 16 horas de grabaciones en video de senadores, diputados y dirigentes políticos opositores que participaron en la reforma constitucional aprobada en “fast-track” en diciembre de 2013 en San Lázaro y en las negociaciones del Pacto por México.

Según los testimonios, los pagos a políticos dados a cambio de que avalaran las iniciativas de Peña ocurrían en las oficinas de Lozoya en la Torre de Pemex, y en una sede alterna en la colonia Anzures donde despachaba el ex funcionario.

Durante la aprobación energética los principales negociadores de la oposición en el senado fueron los panistas Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle y Raúl Gracia Guzmán; y también los actuales Gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

En la Cámara de diputados quienes encabezaron las negociaciones fueron los panistas Ricardo Anaya y Luis Alberto Villarreal, señalado en distintas ocasiones por ser el promotor del cobro de “moches” a estados y municipios a cambio de recursos.

Además participaron los legisladores del PVEM Arturo Escobar y Pablo Escudero.

Las fuentes no confirmaron si todos estos legisladores recibieron pagos y si también había políticos priistas incluidos.

En julio de 2017, la FGR giró una orden de aprensión contra Lozoya por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, por los depósitos que recibió del empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), por facilitar la venta millonaria de una planta chatarra.

En febrero pasado, Lozoya fue capturado en España y luego de un acuerdo con la FGR, el pasado 30 de junio, el ex director de Pemex aceptó ser extraditado.

Según testimonios de personas allegadas, Lozoya regresa en el marco de la aplicación de un “criterio de oportunidad”, contemplado en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Según los testimonios sobre las revelaciones, en la trama del pago de sobornos resultan “clave” el chofer y el ex secretario particular de Lozoya, quienes habrían realizado algunas entregas de dinero.

Ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que legisladores federales pudieron recibir sobornos a cambio de votar a favor de la reforma energética.

Consideró que la colaboración de Lozoya con la Fiscalía General de la República (FGR) permitirá conocer cómo y a cambio de qué se obtuvieron los votos para sacar adelante los cambios constitucionales y legales impulsados por Enrique Peña Nieto.

Rumbo a México

Un avión de FGR llegó a España, para traer extraditado a Emilio Lozoya.

Se prevé que el ex director llegue a México mañana jueves.

Lozoya contrató como abogado a Miguel Ontiveros Alonso, ex subprocurador de Derechos Humanos de la extinta PGR el sexenio de Felipe Calderón.

El litigante también asumió la defensa de Gilda Margarita Austin Solís y Gilda Susana Lozoya Austin, madre y hermana del ex director de Pemex.

¡Participa con tu opinión!