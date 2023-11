Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos meses después de perder la encuesta para definir al candidato presidencial de Morena y descalificar el proceso, Marcelo Ebrard pactó continuar en ese partido a cambio de candidaturas y espacios de colaboración en la campaña de Claudia Sheinbaum y en la dirigencia nacional.

Fue un acuerdo directo con la aspirante presidencial, formalizado después de dos encuentros, y en el que se promete una investigación sobre las «prácticas indebidas» registradas en la interna morenista y sanción a los responsables.

Ebrard reivindicó el segundo lugar que obtuvo en la contienda interna por la candidatura presidencial de Morena y demandó recibir ese trato.

«Que participemos como lo que somos: la segunda fuerza en Morena. Entonces, estar en la Comisión de Elecciones, en la Comisión de Encuestas, en los órganos directivos y en el Comité Ejecutivo Nacional.

«Exactamente lo contrario a lo que proponían algunos. En vez de que nos saquen, que nos den nuestro papel. Todas las compañeras y compañeros que se han registrado en todos los niveles, todos, pues van a participar», resumió Ebrard.

El pacto se registra a unas semanas de que se definan candidaturas a la Cámara de Diputados y al Senado, así como a mil 98 diputaciones locales y mil 803 Alcaldías en disputa para la elección de 2024.

A decir de operadores de Marcelo Ebrard, hay garantías de que un número considerable de esos espacios sean para el equipo ebradorista, así como de su incorporación a la campaña presidencial de Sheinbaum y a la elaboración de la oferta política que se presentará al electorado.

Ebrard calificó su relación con Sheinbaum como respetuosa y le reconoció su apertura y su ejercicio del «bastón de mando». Además, le preguntó si la estrategia política de Morena era continuar en el antagonismo.

«Cualquier persona en Morena que piense diferente, ¿de veras la vamos a expulsar? ¿De verdad? Todas las personas que piensen distinto, ¿hay que perseguirlas? Pues no cuentes conmigo, o sea, yo no creo en eso.

«Pero si vamos a ser un País en donde la gobernabilidad del País va a descansar en reducir el antagonismo y aumentar la cohesión, pues entonces sí cuenta conmigo», le planteó a la ex Jefa de Gobierno.

¿Repetirá en 2030?

Ebrard manifestó que mantiene su intención de buscar la Presidencia de México y que después del 2024 trabajará en ello.

«Siempre tendré en mente llegar a la candidatura a la Presidencia porque creo que puedo hacer una diferencia; entiendo que hoy las circunstancias no son favorables para eso, pero no voy a desistir de ese objetivo», indicó.

Aseguró que no se fue a Movimiento Ciudadano porque quería ser congruente e íntegro, además de que entraría en un proceso interno más, y debía pensar en quienes lo respaldaron.