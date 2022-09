Al igual que la rama varonil las Centellas de Necaxa encaran una interesante prueba esta jornada cuando Pachuca visite el Estadio Victoria el próximo lunes. Previo al duelo ante las Tuzas, la mediocampista Reyna Velázquez dio sus impresiones sobre el presente que vive Necaxa.

“Nos sentó bien la victoria ante Querétaro para levantar los ánimos y encarar lo que viene. Pachuca es un rival muy difícil, pero queremos ir con todo para tener un buen resultado”, comentó la mediocampista ofensiva.

“El grupo siempre ha estado unido, no hay una situación por la que nos separemos. Sabemos que el comienzo fue complicado, pero siempre hemos estado unidas tratando de dar lo mejor siempre en cada partido”, afirmó sobre lo que ha sido la presente campaña.

Sobre el torneo que están dando las Centellitas, Velázquez se mostró entusiasta con sus compañeras. “Contentas porque ese es el propósito de la 18, generar jugadoras para subirlas con nosotras y tenerlas en un futuro. Estoy feliz por ellas, nos beneficia a nosotras porque genera competencia, se tienen que ir acoplando a la competencia de primera”.

“Sabemos que Pachuca es fuerte, vienen delanteras letales, pero hemos trabajado bien la semana y encontrado la manera de contrarrestarlas. En partidos anteriores hemos sacado buenos resultados, ellas no son invencibles”, dijo sobre su próximo rival Pachuca.

“La emoción de anotar es única. Por el funcionamiento también del equipo, no hemos bajado los brazos y en el vestidor siempre contentas animándonos para sacar esto adelante”, afirmó sobre su gol que anotó en el último partido de Centellas. Por último, Velázquez agradeció a la afición que se da cita en el Victoria cada partido de Centellas y los invitó a mantener ese apoyo para dar mejores resultados en el campo.