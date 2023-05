Ricardo Orozco Castellanos

Hay escritores que desde sus inicios en la arena literaria brillan con luz propia: son estrellas que no dejan ver a los planetas y satélites que merodean a su alrededor, su influencia es tan poderosa que opacan a muchos otros que giran en su órbita, meros imitadores de un estilo definido, único, inigualable; en tales casos la imitación suele ser tentadora, atractiva, pero al mismo tiempo se vuelve obvia y pedestre. Quizá sea el caso, por dar solo un ejemplo, de Gabriel García Márquez y su enorme caudal de seguidores.

Pero hay escritores que no intentan brillar, intencionadamente prefieren la sombra, incluso el silencio. Ocupan una posición discreta en los sistemas solares de las letras, pero tampoco son satélites girando en torno de otros. Son diamantes escondidos, cuyo brillo especular siempre está por ser descubierto. A menudo transitan alejados de las candilejas, fuera del star system literario, tal vez porque el foco de su realización personal no está puesto en su oficio de escritor, sino que se extiende a otros campos.

Pablo d’Ors (Madrid, 1963) es justamente el prototipo de esta variante de escritor. Nieto del gran filósofo y crítico de arte Eugenio d’Ors, Pablo es sacerdote católico y como tal ha profundizado en la dimensión espiritual del ser humano con un enfoque cristiano. Ha desarrollado, igualmente, un magisterio específico en el tema de la meditación –con raíces en los llamados “padres y madres” del desierto, tradición de los primeros siglos del cristianismo, pero también con especial receptividad hacia las formas de la introspección provenientes del Oriente chino e hindú–, magisterio que se expresa en dos formas de acción: por una parte, ha fundado la Asociación Amigos del Desierto y, por la otra, ha escrito obras de reflexión sobre estos asuntos: el ya clásico libro Biografía del silencio (2011) y el más reciente y profundo Biografía de la luz (2021). Durante varios años d’Ors fungió como asesor del Consejo de Cultura del Vaticano, dada su formación académica (es doctor en Filosofía) y vínculos con ámbitos culturales laicos.

En el terreno propiamente literario, es autor de una cantidad considerable de obras, entre las que destacan El estupor y la maravilla (2007) y El estreno (2000/2016), sobre las que trataremos más adelante. Es autor también de una magnífica novela autobiográfica, Entusiasmo (2017), suerte de bildungsroman o novela de iniciación, en la que discurre sobre sus años de juventud justo cuando en una estancia en los Estados Unidos descubrió el “llamado de la luz”, es decir, su vocación religiosa.

El inesperado éxito editorial le sobrevino sin haberlo pretendido en lo más mínimo cuando, hacia 2010, reunió sus escritos sobre la experiencia de la meditación en un volumen que tituló con gran acierto Biografía del silencio, el cual ha sido reeditado en muchas ocasiones, alcanzando un insospechado nivel de ventas. Más que de ensayos, se trata de un género emparentado con las meditaciones de Marco Aurelio o las Confesiones de San Agustín, una rara pero efectiva mezcla de autonarración y reflexiones filosóficas sobre el duro camino del desierto, es decir el camino interior hacia el silencio, el aquietamiento, el callado diálogo consigo mismo. El libro es altamente recomendable aun para quienes no tienen una formación religiosa y simplemente se interesen en la calidad literaria de los textos o en su profundidad filosófica, cualidades en las que abundan.

Durante el periodo más inclemente de la pandemia (2020-2021) estuvo presente vía internet, mediante la transmisión en vivo o diferida de entrevistas, conferencias y celebraciones religiosas. En esos medios anunció la inminente publicación de una obra magna: Biografía de la luz. Aun con las restricciones que fueron habituales en medio de la crisis sanitaria, el autor pudo realizar una gira promocional por algunos lugares de América Latina. Estuvo en Querétaro, en septiembre de 2021, en ocasión del Hay Festival. Fue así como pude conocerlo personalmente; no digo estrechar su mano, cosa que mucho deseaba yo, pero al menos escucharlo de viva voz y obtener de su pluma la firma en ese y otros de sus libros. En esta obra compleja, ambiciosa en sus alcances, pero de una gran eficacia en su composición, modesta en sus propósitos, el escritor español se plantea una revisión de los Evangelios como un itinerario espiritual íntimo, accesible a todos, una especie de “mapa de la consciencia”, escrito con el tono de una humilde provocación existencial. Hoy, que está tan de moda y que tanto se trivializa la expresión “seres de luz”, vale la pena acercarse a esta visión iluminadora que profundiza en la necesidad de “abrazar la sombra”, para amarla y comprenderla, pero en clave de redención, como hizo Jesús de Nazaret, para transformarla en luz. El libro aspira a una triple dimensión de lectura: existencial, meditativa y poética. Sobre esta última, quizá la perspectiva más original y sorprendente, el autor señala: “Con lectura artística, apunto a mi deseo de que la Biografía de la luz sea también algo parecido a un manual poético de la interioridad. […] Al fin y al cabo, Jesús no fue solo un profeta, sino un extraordinario poeta que captó como pocos las aspiraciones y oscuridades del corazón humano y que supo expresarlas con admirable belleza.” (Prólogo, p. 15)

Asimismo, en el campo de la ficción pura y llana, d’Ors se singulariza por huir de los convencionalismos para sorprendernos con historias desconcertantes, fruto de su concienzuda asimilación de los grandes modelos literarios a los que recurre de un modo tangencial o directo. En la estupenda novela El estupor y la maravilla traza una fábula inquietante sobre la monotonía, la soledad y el aislamiento humano contemporáneo. Su referente, si bien no explícito, son los escritores centroeuropeos de la primera mitad del siglo XX, en particular Kafka, Roth, Musil: el hombre invisible, sin atributos, el burócrata inmerso en la repetición mecánica de los actos cotidianos, el hombre que vive, si a eso puede llamarse genuinamente vivir, una doble existencia: la anodina de su trabajo como vigilante en un museo de arte (el “Museo de los expresionistas” de Coblenza) y la que forja ilusoriamente en su vívida imaginación, mediante la cual se libera del yugo de la existencia banal en la que se halla atrapado. No es casual que las obras que debe resguardar pertenezcan al expresionismo, esa corriente que más que ninguna en su tiempo, se encargó de revelarnos el sinsentido de la vida en medio de la catástrofe de la guerra, mediante gestos excesivos, distorsionados, como se puede apreciar en la célebre obra “El grito” de E. Munch. No resisto la tentación de reproducir un par de citas del narrador protagonista, inscritas en las riberas de Franz Kafka: “Yo me he pasado la vida vigilando obras de arte para que nadie las robase o dañara, así como vigilando a los visitantes del museo para que no dañasen o robaran esas obras que se me encomendaba vigilar”. “Sí, el mundo está hecho de vigilantes y vigilados y todos somos alguna vez –muchas, por lo general– vigilantes y vigilados”. (p. 18)

Por otro lado, es necesario detenerse un momento a ponderar su magistral colección de relatos El estreno. Lo componen siete cuentos que son otros tantos homenajes a narradores europeos cuya obra obsesiona a d’Ors hasta el punto de crear esas historias que de muchos modos parafrasean el mundo tan onírico como real creado por escritores como Kundera, Bernhard, Pessoa, Kafka, Mann. Escritos desde la admiración, los cuentos constituyen un espléndido juego de espejos en que la literatura se mira a sí misma para desvelar y revelarnos la otra cara de la realidad.

En suma, Pablo d’Ors se ha convertido en una figura imprescindible en el panorama de la literatura hispánica contemporánea, pero de igual modo su presencia en los medios electrónicos y sus enormes aportaciones en el ámbito de la espiritualidad hacen de él un referente obligado y disponen el ánimo de sus incontables lectores, que esperamos cada nueva obra suya con un apetito que va mucho más allá de la curiosidad efímera. Porque, como un diamante escondido, su luz brilla en la oscuridad, desde el silencio.