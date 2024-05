Pa’ todos tiene Sergio Mayer

CDMX.- Sergio Mayer, exdiputado y actual conductor del nuevo reality show «Tentados por la Fortuna», se encuentra en un momento vibrante de su carrera, mezclando sus pasiones por el entretenimiento y la política. Mayer, quien fue legislador de agosto de 2018 a agosto de 2021, está explorando la posibilidad de regresar a la política. Sin embargo, en una reciente declaración, prefirió no profundizar sobre su posible candidatura a diputado federal, enfocándose en su actual trayectoria artística: «Estoy en la lista para diputado federal y vamos a ver si finalmente quedamos. Ahorita no quiero hablar de política, ni de propuestas, porque no estoy en campaña; estoy hablando justamente de lo artístico».

Actualmente, Mayer es el anfitrión de «Tentados por la Fortuna», que se estrena este lunes 27 de mayo a las 21:30 horas por Azteca Uno. El programa, grabado en Turquía, involucra a doce aventureros que compiten por un premio grupal de cinco millones de pesos, enfrentándose a diversas tentaciones que pueden disminuir significativamente dicho premio. «Fue una experiencia increíble… estoy muy contento y agradecido con Azteca y los productores por haberme invitado a conducir este proyecto», expresó Mayer.

Apreciando su naturaleza controversial, Mayer se deleita en su papel de conductor, donde su afinidad por la estrategia y la confrontación le sirve para dinamizar el show. «Me gusta la controversia, la confrontación, me gusta la estrategia. El hecho de ser el conductor principal y presentar las distintas tentaciones fue muy gratificante y me divertí mucho», comentó Mayer, quien también está trabajando en su documental «Sólo Para Mujeres». Este enfoque multifacético muestra su habilidad para entrelazar sus intereses y mantenerse relevante tanto en el espectro político como en el entretenimiento.