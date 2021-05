El abogado fiscalista José Antonio Guerra Caparrós pone en alerta a todas las empresas que operan en el esquema de subcontratación de servicios especializados como los de limpieza y seguridad privada a registrarse en el padrón público que integrará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, luego de la reciente entrada en vigor de las reformas laborales.

Para obtener el registro, las empresas de subcontratación de servicios especializados deberán acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, es decir obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones, la cual deberá presentarse ante la STPS que será la instancia responsable de observar esa información.

La solicitud del registro debe hacerse ante la autoridad laboral y dentro de los 20 días siguientes a la petición deberá pronunciarse la STPS, si no lo hace se le podrá requerir por parte de la empresa y luego se contará con 3 días para que se pronuncie y si no lo hace, se entenderá que se hizo el registro mediante la positiva ficta.

Indicó que la STPS puede cancelar el registro en cualquier momento al darse cuenta si la empresa no ha cumplido debidamente con las obligaciones de seguridad social y fiscales, cuya facultad le fue otorgada en la reciente reforma legal.

José Antonio Guerra Caparrós detalló que la STPS contará con un plazo de 30 días naturales para sacar disposiciones de carácter general para regular el tema del registro a partir de la fecha de entrada en vigor el pasado 26 de abril, por lo que esa información deberá estar lista para el 27 de mayo próximo.

Además, las empresas de servicios especializados contarán con 90 días naturales después de que la STPS emita las reglas para obtener el registro. Todos estos movimientos pueden tener repercusiones en materia fiscal y habrá que analizarlas más adelante, apuntó finalmente.

Por último, mencionó que las empresas de subcontratación de servicios especializados que no estén de acuerdo con estas reformas pueden ampararse, lo ideal sería obtener una suspensión definitiva en el juicio de amparo.