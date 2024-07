En el municipio de Cosío se registró otro accidente que involucró al tren, provocado por un automovilista que intentó ganarle el paso.

Fue aproximadamente a las 19:15 horas cuando el número de emergencias 911 recibió un reporte informando sobre un choque entre un vehículo y el tren en la carretera estatal No. 26, en el cruce con las vías del ferrocarril, a la altura del poblado de El Durazno, municipio de Cosío.

De inmediato, se trasladaron al lugar efectivos de la Policía Estatal de la División de Carreteras y policías preventivos de Cosío, además de una ambulancia del ISSEA. Al llegar, encontraron un automóvil Chevrolet color gris con daños en su parte frontal. Afortunadamente, al valorar al conductor, se confirmó que no presentaba lesiones.

Se estableció que el automovilista intentó ganarle el paso al tren, a pesar de que éste ya se encontraba a pocos metros de distancia, lo que provocó que el coche fuera impactado violentamente por la locomotora, proyectándolo a varios metros de distancia de las vías del ferrocarril.

De acuerdo con la versión del conductor, no se percató de la cercanía del tren carguero debido a que llevaba el volumen de la música muy alto.