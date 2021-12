José de Jesús López de Lara

En menos de una semana se han registrado dos ejecuciones similares en el municipio de Pabellón de Arteaga.

Este jueves por la madrugada quedó al descubierto otro asesinato más, luego de que un hombre que hasta el momento se encuentra como desconocido, fue localizado degollado en un camino de terracería, con el rostro cubierto con un gorro de tela y con las manos atadas por atrás.

Fue aproximadamente a las 05:45 de la mañana de este jueves, cuando unos policías preventivos de Pabellón de Arteaga que se desplazaban por la avenida 20 de Noviembre, a la altura del Río San Pedro, fueron interceptados por dos jóvenes que viajaban a bordo de una motocicleta marca Itálika, color negro con amarillo.

Los asustados jóvenes reportaron que habían encontrado el cadáver de una persona del sexo masculino, el cual estaba tirado por una terracería que se ubica en la carretera estatal No. 89 que conduce al poblado Adolfo López Mateos y casi entronque con la carretera estatal No. 19, a la altura de la colonia Santa Cruz, municipio de Calvillo.

Los policías preventivos de Pabellón de Arteaga y policías estatales se trasladaron al lugar señalado y confirmaron el reporte.

Tirado entre los matorrales de un sembradío y junto a un árbol, encontraron el cadáver de un hombre hasta el momento no identificado, de entre 30 y 35 años, el cual vestía una playera color negro con rojo, un chaleco color azul, pantalón de mezclilla azul, tenis color negro.

La víctima tenía el rostro tapado con una gorra de tela para invierno, color negro con rojo y blanco.

Asimismo, a simple vista se le detectó una impresionante herida cortante en el cuello, ya que prácticamente fue degollado, además de que tenía las manos amarradas por la espalda.

Minutos después llegó la ambulancia ECO-273 del ISSEA, cuyos paramédicos confirmaron la muerte de este individuo.

A fin de realizar las investigaciones correspondientes, arribaron a la escena del crimen los agentes del Grupo Homicidios y del Grupo Exterior “Pabellón” de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Grupo Homicidios de la PDI.

Se presume que la víctima de esta ejecución sufrió un levantón en el transcurso de la noche del miércoles pasado, ya que al momento del hallazgo tenía alrededor de 5 horas de haber fallecido.

Apenas el pasado viernes a las 18:00 horas, fue localizado otro hombre ejecutado en idénticas circunstancias.

Un hombre que estaba conduciendo una cuatrimoto, realizó el hallazgo del cadáver de una persona identificada como Jorge, de 40 años, que estaba tirado entre unos matorrales, en los campos de fútbol que se ubican a la altura del fraccionamiento Cosmos, en el municipio de Pabellón de Arteaga.

Esta persona también estaba amarrada de las manos hacia atrás y presentaba una herida cortante en el cuello, lo que le provocó una hemorragia.

Luego de las primeras investigaciones realizadas por agentes del Grupo Homicidios de la PDI, se estableció que Jorge sufrió un “levantón” el lunes 6 de diciembre por la noche, cuando se encontraba en su domicilio ubicado en la calle Vicente Guerrero, en la colonia Palo Alto, municipio de Pabellón de Arteaga.

Se estableció que el “levantón” lo llevaron a cabo varios sujetos armados que viajaban a bordo de un automóvil VW Bora, color blanco.

Asimismo, se ha revelado que ya han sido varios los “levantones” que se han registrado en Pabellón de Arteaga en las últimas semanas, los cuales son llevados a cabo por hombres que dicen ser policías ministeriales y quienes irrumpen en las viviendas con lujo de violencia, con el pretexto de que están realizando un cateo.

Aparentemente se llevan a las víctimas para obligar a vender drogas. Asimismo, se señala a un sujeto apodado “El Tano”, como el líder de esta célula delictiva y la cual hasta el momento sigue operando impunemente.

