Volvió a ocurrir. El pasado domingo por la noche se registró por enésima ocasión, un accidente automovilístico tipo volcadura sobre la carretera federal No. 45 Sur, a la altura del poblado Ex Hacienda de Peñuelas.

Este accidente que dejó dos mujeres lesionadas, se registró aproximadamente a las 21:30 horas, a la altura del kilómetro 110+000 de la carretera federal No. 45 Sur, en los carriles de circulación de sur a norte.

Hasta el lugar de los hechos acudieron policías estatales de la División de Carreteras, agentes de la Guardia Nacional y una ambulancia de Cruz Roja, cuyos socorristas valoraron a dos mujeres que presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo, aunque afortunadamente ninguna de ellas requirió ser trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Se estableció que ambas mujeres se desplazaban en un coche Chevrolet Aveo, color negro y placas de Aguascalientes, por la carretera federal No. 45 Sur en sentido de sur a norte y por el carril izquierdo.

Sin embargo, al llegar a la altura del kilómetro 110+000 y debido a la oscuridad que había, la conductora no detectó el inicio de la guarnición de un retorno, lo que provocó que al momento que la llanta delantera izquierda del vehículo golpeara contra la estructura, perdió el control y se salió de la cinta asfáltica, para después volcarse de manera aparatosa y quedar sobre su toldo. Cabe destacar que ya suman varios los accidentes automovilísticos en esa zona, dos de ellos mortales.