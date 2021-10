Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La serie coreana El Juego del Calamar se ha posicionado por todo lo alto como una de las producciones originales de Netflix más vistas en el mundo, tanto por su retorcida temática y sus efectos especiales, como por su manejo del suspenso y la violencia.

En ese tenor, si te gustó el show, te recomendamos varias películas y un par de series en la misma tónica: la de juegos mortales y sangrientos a cambio de un beneficio final.

Battle Royale (2000)

Dos décadas antes de El Juego del Calamar, el mundo cinematográfico se cimbró con esta joya japonesa dirigida por el legendario Kinji Fukasaku. Una adaptación de la novela homónima de Koushun Takami, es considerada una película de culto y, por su extrema violencia, generó polémica durante su estreno.

La cinta enfrenta a un grupo de estudiantes de secundaria de una escuela japonesa en una batalla campal en la que todos deben matarse entre sí, hasta que uno sobreviva. Si nadie asesina a nadie, todos morirán. Vaya plan que se inventó el gobierno para «educar» a los jóvenes. Y por cierto, tiene una secuela.

As the Gods Will (2014)

En este filme, los juegos infantiles e inocentes también reciben un cambio de imagen letal. Basada en el manga del mismo nombre de Muneyuki Kaneshiro y dirigida por Takashi Miike, se trata de un producto mucho más «gore» que El Juego del Calamar.

La película sigue a Shun Takahata, un alumno de secundaria con una inclinación por los videojuegos violentos. Un día en la escuela, él y sus compañeros se encuentran jugando un juego mortal de «luz roja, luz verde». ¿El problema? Todos los estudiantes del mundo se ven obligados a participar en competiciones similares.

Alice In Borderland (2020)

Otra popular serie de Netflix, ahora japonesa, basada en el manga del mismo nombre. Sigue a un grupo de amigos que son transportados a una dimensión paralela en un Tokio abandonado, llamada Borderland. Para salir con vida, deben competir en una serie de juegos mortales que ponen a prueba sus habilidades y su lealtad.

Para los fans de El Juego del Calamar, los juegos presentados aquí se sentirán muy similares, aunque las amistades y relaciones entre los personajes es realmente lo que lleva la serie, que ya tiene luz verde para una segunda temporada en la plataforma.

3% (2016-2020)

Esta serie de suspenso brasileña de Netflix (¡otra vez!) se desarrolla en un mundo distópico donde hay un 3% de la población mundial que vive en total armonía, mientras el resto se pudre. Aquí, jóvenes de 20 años se enfrentan cada año para competir por una oportunidad de mejorar sus vidas dentro de este ansiado 3%.

Todos los personajes tienen historias de fondo interesantes y funcionan bien entre sí, y los juegos muestran que los personajes no solo están llenos de habilidades, sino también de ingenio, ya que cada persona intenta superar a los demás para llegar a un lugar en el cima. Cuenta con cuatro temporadas.

El Juego de Darwin (2020)

Otra serie que puedes disfrutar en Netflix. Sigue la historia de Kaname Sudo, un estudiante de segundo año de secundaria, quien acepta una invitación en línea de un amigo para jugar a un juego llamado «Darwin’s Game», el cual, desconoce, implica una lucha a vida o muerte.

Tanto en el anime como en el manga homónimo en el que se basa, Kaname tiene un buen corazón y realmente quiere descubrir qué diablos está pasando y por qué esto le está sucediendo a personas inocentes, por lo que se encarga de descubrir la verdad.

Escape Room: Sin Salida (2019)

Al igual que El Juego del Calamar, esta película también incluye misteriosas invitaciones impresas, la oportunidad de cambiar tu vida y juegos letales. La historia sigue a seis extraños, cada uno lidiando con sus propios acertijos, que reciben una invitación a Minos Escape Room Facility. Una vez que llegan, se les dice que pueden ganar un premio en efectivo de un millón de dólares. ¿Atractivo, no?

Las salas por las que pasan los jugadores son intrigantes y rebuscadas, aunque también tiene varias debilidades en el guion y cambios de ritmo. Sin embargo, eso no le impidió volverse un éxito de taquilla y generar una secuela, próxima a estrenarse.

El Cubo (1997)

Varias cintas y series, en especial Escape Room, seguramente se inspiraron en esta película canadiense de culto dirigida por Vincenzo Natali, en donde un grupo de extraños se despierta en un misterioso cubo, lleno de trampas mortales y acertijos. Para escapar, deben trabajar juntos para resolver las características de su prisión, que es como un cubo de Rubik gigante y alucinante.

El concepto del filme impulsó una franquicia, con dos secuelas menores y hasta un remake japonés, que estrenará en Asia este próximo 22 de octubre.

Carrera Mortal (1987)

Esta adaptación ligera de la novela «The Running Man», de Stephen King, logra capturar la sed de sangre cotidiana que tiene la sociedad mientras una serie de convictos compiten por su libertad en una pelea a muerte televisada en todo el mundo. El «hombre común» al centro de todo es interpretado por Arnold Schwarzenegger.

Dirigida por Paul Michael Glaser, la cinta fue un moderado éxito de taquilla, aunque fue criticada por supuestamente plagiar la trama del filme francés Le Prix Du Danger (1983). Actualmente, Paramount Pictures se encuentra desarrollando un remake, que será dirigido por Edgar Wright.

Los Juegos del Hambre (2012-2015)

Similar a lo que pasa actualmente con El Juego del Calamar y la premisa de As the Gods Will, hace unos años, Los Juegos del Hambre fueron criticados por parecerse mucho a la historia de Battle Royale, pues ambas cintas muestran a adolescentes matándose entre sí para la satisfacción de una audiencia. La diferencia es que la saga de Jennifer Lawrence recaudó 2.9 millones de dólares en el mundo. Y ya se trabaja en una precuela.

Cada año, en las ruinas de lo que alguna vez fue América del Norte, el Capitolio de la nación de Panem obliga a cada uno de los 12 distritos a enviar a un niño y una niña de entre 12 y 18 años para competir en los Juegos del Hambre, un evento televisado en donde los involucrados luchan a muerte por una mejor vida.

The Belko Experiment (2016)

Dirigida por Greg McLean y escrita por James Gunn (Guardianes de la Galaxia), la película centra su sadismo en un equipo de ochenta oficinistas estadounidenses que trabajan en el extranjero para una empresa llamada Belko Industries, en Bogotá, Colombia. Un día, después de llegar al trabajo, quedan encerrados dentro de su edificio y una voz misteriosa anuncia que tienen que empezar a matarse entre ellos.

De nueva cuenta, nos encontramos con una medida extrema para apaciguar las rencillas laborales, evitar los despidos y atizar la satisfacción de los altos mandos de ver sufrir a sus empleados. Es protagonizada por John Gallagher Jr., Tony Goldwyn, Adria Arjona, John C. McGinley y Michael Rooker, entre otros.

13 Pecados (2014)

Esta oscura historia de Daniel Stamm sobre un perdedor oprimido forzado a participar en un juego de «verdad o reto», parece la mezcla de un episodio diluido de Black Mirror con El Juego de David Fincher. Es recordada por los fans del género por un par de escenas verdaderamente sangrientas y rebuscadas.

Elliot Brindle pierde su trabajo, tiene una deuda masiva a sus espaldas y muchas personas dependen de él. Un día, su vida cambia cuando recibe una misteriosa llamada que le ofrece mil dólares para matar a una mosca. Tras pasar el reto, ahora tendrá que librar trece desafíos más, cada uno con mayores consecuencias.

La Carrera de la Muerte 2000 (1975)

Producida por el legendario Roger Corman y protagonizado por David Carradine, Simone Griffeth y Sylvester Stallone, Death Race 2000 (su nombre en inglés) es un clásico del cine de Serie B en el que amantes de la velocidad y los autos recorren EU salpicando de sangre a los espectadores de un programa de TV mortal.

La trama se centra en una sociedad estadounidense distópica en el año 2000, donde la Transcontinental Road Race se ha convertido en una forma de entretenimiento nacional, la cual enfrenta a tipos enfermos en una carrera, literal, a muerte. La cinta inspiro una secuela, una saga de remakes, videojuegos y hasta cómics.

El Círculo (2015)

Esta película de suspenso y terror psicológico, con tintes de ciencia ficción, escrita y dirigida por Aaron Hann y Mario Miscione, se inspiró levemente en el drama 12 Hombres en Pugna, de 1957. Se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Seattle, antes de ser lanzada en video on-demand y volverse un éxito mediano.

La cinta sigue a un grupo de 50 extraños que se despiertan en una habitación oscura, donde cada uno de ellos tiene su espacio designado para pararse. No pueden moverse y no pueden huir. Lo único que saben es que uno de ellos muere cada dos minutos, en especial cuando intentan irse. Al poco rato se dan cuenta de que pueden controlar qué persona es seleccionada para morir, lo que desata un problema moral aún mayor.

Nerve (2016)

En este thriller, una joven (Emma Roberts) se une a un juego en línea donde los jugadores ganan dinero por completar desafíos aleatorios al estilo «verdad o reto». El juego la une a otro chico (Dave Franco) y el juego se vuelve rápidamente sangriento cuando el dúo pierde el control, mientras elevan su estatus de «influencers».

El filme, dirigido por Henry Joost y Ariel Schulman, recibió elogios de fans del género y críticos por su energía y ritmo, así como por la química de su elenco, y recaudó poco más de 85 millones de dólares en todo el mundo contra un presupuesto de apenas 19 millones.

Pánico (2014)

En el verano posterior a su último año, 47 graduados participan en la competencia anual Panic, la cual, si la ganan, los hará acreedores de un premio en efectivo de 50 mil dólares, mismos que les permitirá escapar de su pequeña ciudad de Carp, en Texas. Sin embargo, después de que cambian las reglas del juego, deberán decidir qué riesgos tomarán para escapar finalmente de su lugar natal.

Creada y escrita por Lauren Oliver, y basada en su novela homónima de 2014, la serie está protagonizada por Olivia Welch, Mike Faist y Jessica Sula. Se estrenó en Amazon Prime Video el 28 de mayo de 2021, y pese a haber sido bien recibida por un núcleo de fans, fue cancelada después de sólo una temporada.

The Wilds (2020)

La serie, creada por Sarah Streicher y distribuida por Amazon Prime Video, se centra en un grupo de adolescentes que quedan varadas en una isla desierta después de un accidente aéreo, pero que no saben que son objeto de un experimento social. La primera temporada se lanzó en diciembre de 2020 y recibió críticas positivas, con elogios por las actuaciones, la escritura y la trama. Actualmente se alista una segunda temporada.

Mientras las chicas, interpretadas por Sophia Ali, Shannon Berry y Jenna Clause, entre otras, trabajan para sobrevivir como náufragos, comienzan a entender que el accidente fue organizado y vigilado detenidamente por Gretchen Klein, directora del programa Dawn of Eve.

Liar Game (2009-2010)

Como sugiere su nombre en inglés, esta serie japonesa se centra en una competencia de engaño en la que los concursantes deben abrirse camino para ganar cien millones de yenes o perder y tener la misma cantidad de deuda. A diferencia de El Juego del Calamar, que presenta juegos que combinan cerebro y fuerza, esta serie se centra más en la lógica y el razonamiento.

En este caso, sin embargo, las vidas de los concursantes no están en juego, pero las apuestas siguen siendo altas y deben usar medios ingeniosos para ganar el gran premio. En lugar de utilizar escenas de acción, la serie (que puedes ver en YouTube) apuesta por una premisa meticulosa y sus ingeniosos juegos mentales.