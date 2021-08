Tras la revisión de las finanzas de las mesas directivas escolares correspondientes del ciclo 2020-2021, la Asociación Estatal de Padres de Familia reportó que 20 de esos órganos incurrieron en desviación de recursos por cantidades que oscilaron desde los 500 pesos hasta los 15 mil pesos.

Su presidente Miguel Ángel Herrera Cruz, destacó no obstante que los padres de familia que se les hizo fácil utilizar los recursos que les pertenecían a las escuelas en estos tiempos de pandemia, optaron por devolverlos sin mayores contratiempos e incluso firmaron pagarés que no llegarán a hacerse válidos, pues han reintegrado los dineros.

Aunque en el ciclo 2020-2021 no se cobraron cuotas voluntarias, pero algunas escuelas traían rezagos desde el año lectivo anterior, por lo que era necesario poner en orden y que se comprenda que los recursos que se aportan por los padres de familia son para la escuela en la que estudian sus hijos, no para gastos personales.

Esto significa que se hará un proceso de renovación de las 1,319 mesas directivas de padres de familia en escuelas públicas sin temas económicos pendientes, ya que la totalidad de sus integrantes serán cambiados durante la primera semana del mes de septiembre, una vez arrancado el ciclo lectivo 2021-2022.

Explicó que los 10 integrantes de cada mesa directiva serán cambiados al cumplirse los periodos legales en todos esos órganos. Y una vez que los padres de familia de cada escuela hayan asignado a sus nuevos representantes entrarán al proceso de ponerse de acuerdo sobre la solicitud o no de las aportaciones voluntarias para el nuevo ciclo lectivo.

Miguel Herrera Cruz comentó que en los procesos jurídicos están siendo apoyados por el Instituto de Educación de Aguascalientes, ya que el objetivo es impulsar un cumplimiento y una responsabilidad por parte de los padres de familia que participan en estos órganos internos de las escuelas.