Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .-Miguel Barbosa Huerta, Gobernador de Puebla, falleció ayer a los 63 años de edad.

Originario de Tehuacán, su última aparición pública fue el pasado domingo, cuando hizo entrega de 200 patrullas para 111 municipios.

En el escenario, donde pronunció un discurso, se quejó de una dolencia en el brazo izquierdo y justificó así el masaje frente a los invitados.

«Pero no crean que es algo grave… pero aquí estoy y voy a estar», dijo.

Un día después, canceló su participación en la inauguración del Museo Internacional del Barroco Inmersivo, y lunes y martes ya no encabezó sus acostumbradas conferencias matutinas.

Para hoy miércoles tenía planeado encabezar su cuarto Informe de Gobierno.

Tras la tragedia

En 2018, Barbosa fue postulado por Morena como candidato a la gubernatura de Puebla, pero perdió la elección frente a la panista Martha Erika Alonso.

El entonces aspirante acusó irregularidades en la elección, que llegaron hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A pesar de las denuncias, los magistrados reconocieron la validez de los comicios, en medio de un ambiente de tensión, polarización, cruce de acusaciones e insultos.

El 14 de diciembre, la Gobernadora emanada de las filas del PAN rindió protesta.

Sin embargo, el 24 de diciembre Alonso falleció al desplomarse el helicóptero en el que viajaba junto con su esposo, el también ex Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

Tras los hechos, se convocó a elecciones extraordinarias en 2019, en las que Barbosa resultó ganador.

El morenista era licenciado en derecho por la UNAM. Fue diputado federal entre 2000 y 2003 y senador entre 2012 y 2018.

Presidió la Mesa directiva de la Cámara alta en el periodo 2014-2015.

Gustos

Barbosa fue un ferviente aficionado de la ópera, coleccionista de música y de artesanías mexicanas.

Padecía diabetes crónica y en 2013, le fue amputado el pie derecho tras una crisis que lo mantuvo hospitalizado durante 20 días.

Su enfermedad también le provocó otros problemas de salud, como hipertensión, afecciones vasculares y pérdida de la visión.

A pesar de las restricciones impuestas por los médicos, nunca ocultó su gusto por la comida, los refrigerios y los dulces poblanos.

Con detalle, acostumbraba a relatar el largo proceso que implicaba cocinar un mole de caderas.

Y cuando llegaba la temporada, repartía cientos de chiles en nogada elaborados por su esposa Rosario, de quien prácticamente nunca se separaba.

Desde el inframundo

En conversaciones formales, informales y hasta oficiales, era común escuchar a Barbosa hablar sobre la muerte.

«La muerte es la nada», repetía cuando narraba la experiencia que vivió en el hospital, entre noviembre y diciembre de 2013, donde permaneció 20 días internado, en coma inducido.

En plena efervescencia por la discusión de la reforma energética en el Senado, con cercos de obradoristas rodeando el recinto, el entonces coordinador del PRD desapareció del panorama.

Una infección mal cuidada en la planta del pie y la diabetes avanzada lo llevaron a ser hospitalizado de emergencia.

La infección generalizada obligó a que le practicaran dos cirugías para la extracción de la vesícula y la amputación del pie derecho.

«Estaba consciente de que podía morir. Me dije a mí mismo: ya llegó el momento. Ahí, en ese trance, fui consciente de que podía morir. Pero cuando desperté le dije a mi esposa que me quitaran el vendaje, porque no podía estirar mi pierna.

«Entonces me di cuenta de lo que había pasado. Vi que no tenía mi pie derecho, vi el muñón. No hice ni una sola pregunta», relató entonces.

Cuando se recuperó, parcialmente adaptado a su prótesis, Barbosa volvió al Senado en febrero de 2014.

A pesar de las dificultades, mantuvo su acostumbrado tono bromista.

El entonces senador fue reconocido en el pleno de la Cámara alta y, días después, compartió la frase que llevaba preparada para la ocasión y que no se atrevió a decir a sus compañeros de Legislatura.

«Les quería decir: vengo del inframundo, sólo perdí un pie, afortunadamente fue el derecho… sigo siendo un hombre de izquierda».

Perredista

Barbosa militó 23 años en el PRD y fue uno de los dirigentes más importantes de Nueva Izquierda, la corriente mayoritaria.

Junto con Jesús Ortega y Jesús Zambrano definía candidaturas, organizaba al partido en el país y siempre estuvo en contra de Andrés Manuel López Obrador.

Bajo esas siglas fue diputado federal entre 2000 y 2003 y senador entre 2012 y 2018, por la vía plurinominal. En esta última posición coordinó a la bancada perredista.

Sin embargo, en 2017, ante la ola morenista y la debacle perredista, decidió incorporarse a Morena.

Relación con AMLO

El pasado 14 de noviembre, antes que el Presidente Andrés Manuel López Obrador convocara a una marcha para celebrar los cuatro años de su llegada al poder, Barbosa ya había llamado a una movilización en defensa del tabasqueño.

En el marco de la polémica reforma electoral, se adelantó y propuso realizar una manifestación en la capital poblana el 27 de noviembre.

Sin embargo, cuando la convocatoria fue lanzada desde el Palacio Nacional, Barbosa pospuso su movilización y se sumó al llamado presidencial.

El Gobernador llegó al Paseo de la Reforma y participó en silla de ruedas, con la ayuda de su esposa Rosario Orozco.

Una semana después, en Puebla, encabezó otra manifestación de apoyo a López Obrador. Y aunque ambos políticos mantenían una buena relación, no siempre fue así.

En 2014, como presidente del Senado, Barbosa acusó al entonces dirigente de Morena de actuar groseramente por no cumplir los protocolos en la entrega de 2.7 millones de firmas para promover una consulta sobre la reforma energética, y en 2015 lo acusó de actuar como «un populista, capaz de simular una fe religiosa, con tal de promocionarse rumbo a la elección presidencial».

Sin embargo, en abril de 2017, Barbosa finalmente respaldó las aspiraciones del tabasqueño, por lo que renunció a su militancia en el PRD.

Paisanos en guerra

En la pelea por la gubernatura de Puebla, Barbosa se enfrentó al grupo del senador Alejandro Armenta, quien también aspiraba a esa posición.

La pelea llevó al legislador a impugnar la designación de su compañero ante el Tribunal Electoral. El senador Ricardo Monreal, amigo de ambos, hizo que firmaran, momentáneamente, la pipa de la paz.

Una vez que asumió como Gobernador, Barbosa dejó clara su rivalidad con Ignacio Mier, primo hermano de Armenta y actual coordinador de diputados de Morena.

La disputa arreció en 2021, en el proceso interno para elegir candidatos a diputados federales, locales y alcaldes. El mandatario estatal acusó a la dirigencia local y nacional de permitir que el grupo de Mier impusiera candidaturas.

La pugna entre ambos grupos se agravó, y del plano político pasó al personal y hasta penal.

En septiembre, el Gobernador señaló a la diputada Claudia Cadena, detenida por tráfico de armas, como cercana a Mier.

Mientras que en noviembre apuntó contra el hijo del legislador, Ignacio Mier, alcalde de Tecamachalco, a quien acusó de mentir sobre la muerte de tres ministeriales estatales.

En mayo de este año, el conflicto creció, pues la Unidad de Inteligencia Financiera envió un extrañamiento a la Fiscalía local por la filtración de un expediente en el que estaba implicado Mier por lavado de dinero, y afirmó que la historia era diferente.

El coordinador parlamentario responsabilizó a Barbosa, y lo denunció ante la Fiscalía General de la República por revelación de secretos, tráfico de influencias y delitos cometidos por servidores públicos.

A partir de entonces, ninguno de los dos perdió oportunidad para descalificarse. Incluso, hace unos meses, tanto Mier como Armenta, de grupos contrarios, anunciaron que aspiraban a la gubernatura, y Barbosa se burló de sus aspiraciones.

Tras la elección interna de agosto pasado, el Gobernador controlaba el Consejo estatal y la dirigencia local de Morena.