Juan Carlos García Agencia Reforma

CDMX. -En el documental Elizabeth Taylor: The Lost Tapes, la icónica y legendaria actriz se evidencia como una mujer visionaria en la industria fílmica y negada a los estereotipos, aunque también denota inseguridades sorprendentes.

Esto, y algunas reflexiones más, expone la directora Nanette Burstein, quien dedicó alrededor de tres años a esta producción que se estrena este sábado en la plataforma Max.

«Fue la actriz mejor pagada en su tiempo, más que cualquier hombre o mujer, a nadie se le había pagado un millón de dólares antes y ella fue una muy buena mujer de negocios y sabía su valor, y eso no fue escuchado en ese momento por el sector femenino», contó Burstein, en enlace virtual desde su oficina en Estados Unidos.

La diva de los ojos azul violáceo o violeta azulado, quien murió el 23 de marzo del 2011 a los 79 años, marcó un precedente por cobrar un millón de dólares al firmar para Cleopatra, y con lo cual inició su carrera como estrella independiente, tras haber dejado los Estudios MGM en medio de grandes conflictos laborales.

En grabaciones de las entrevistas que hizo el periodista Richard Merryman y que son totalmente inéditas, éste le cuestiona constantemente a la británica ganadora de dos Óscares si se siente un símbolo sexual de Hollywood y si cree que por su belleza obtuvo ciertos papeles y poder en la industria.

«Ella no se ve como un símbolo sexual, ella dice: ‘No sé ni lo que es’. También decía: ‘Soy una actriz y he interpretado papeles románticos por mi edad, pero eso no me define por completo’. Ella quería ser vista como una actriz, no como un símbolo sexual. Decía: ‘Soy bella, pero eso no me define'», señaló la documentalista nominada al premio de la Academia por On The Ropes (1999).

Elizabeth Taylor: The Lost Tapes contiene material fotográfico y videográfico nunca antes visto, el cual fue cedido por el fideicomiso administrador de sus bienes. Además, presenta las entrevistas que le hizo Merryman en audio y hay declaraciones de uno de los mejores amigos de «Liz», Roddy McDowall.