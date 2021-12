Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el lunes, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, recomendara a las personas cancelar o posponer sus festejos decembrinos ante la transmisión de Ómicron, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dijo que la sugerencia era para Europa.

Detalló que Europa lleva dos meses y una semana en un proceso muy intenso de transmisión, independiente de Ómicron, pues en ese continente todavía predomina Delta, igual que en México.

«El señalamiento que hizo ayer el director de la OMS está contextualizado en esa circunstancia: una región muy amplia del mundo, donde habita una gran cantidad de personas, en este momento necesitan entrar en confinamiento para que los sistemas de salud de esa región no colapsen.

«Y ese contexto es que está recomendando reducir la movilidad y el encuentro de personas, y a eso se refirió con el tema de las distintas fiestas», señaló el subsecretario.

Tras apuntar que en el País hay 23 casos de la variante de Ómicron confirmados, agregó que hay 20 muestras adicionales que fueron detectadas por su secuenciación genética en un instituto nacional de salud.

«Este instituto todavía no ha completado lo que está obligado a hacer, que es informar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica», dijo sin precisar el nombre del instituto.

«Es muy útil que compartan información sobre las secuencias genéticas en plataformas globales, pero el incumplir con la notificación hacia el Gobierno de México es una falta importante», advirtió.

Grupo REFORMA publicó que, de acuerdo con la plataforma GISAID, que concentra reportes de distintos países, en México se han identificado 25 casos de la variante Ómicron.

Durante la conferencia de prensa mañanera, dijo que en este momento hay un poco más del 10 por ciento de las camas Covid ocupadas y que esta semana inició con 19 por ciento menos casos de Covid-19 que la semana previa.

No obstante advirtió que ninguna conclusión sobre el curso de la epidemia debe asumirse como definitiva.

Llaman a suspender reuniones

Por otra parte, el infectólogo Francisco Moreno señaló que la presencia de la variante Ómicron en el País, que tiene una alta tasa de transmisibilidad es razón suficiente por la que se deberían suspender las festividades públicas y promover al máximo las medidas preventivas ante la pandemia.

Destacó que menos de 60 por ciento de la población total está vacunada con esquema completo y hay un reducido número de personas con terceras dosis necesarias para enfrentar a la nueva variante, además de una proporción está inmunizada con biológicos no aprobados por la OMS, como CanSino que aún no cuenta con fase 3 y se aplico al magisterio.

