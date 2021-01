Guillermo Leal Agencia Reforma

Aunque Espectáculos Taurinos de México ya había comenzado a reseñar encierros y hablar con los toreros para la Feria de San Marcos en Aguascalientes, por segundo año consecutivo tendrá que detener los planes ante la cancelación en abril de la verbena que decretó el Gobernador del Estado, Martín Orozco.

“La prioridad es la salud de la población”, sentenció el mandatario.

“Con todo lo que sé que representa en materia económica, de diversión, turística, en todo lo que ustedes y yo conocemos de una feria de casi 200 años de existencia. La feria se podría posponer hasta que tengamos una certeza clara de tener vacunas suficientes en este país, y cuando el gobierno federal haga una entrega constante como se planeó originalmente”, agregó a un medio de comunicación de Aguascalientes el gobernador.

Por su parte, el matador en retiro aguascalentense Fermín Espinosa “Armillita” afirmar que todo es un desastre.

“No habrá feria, es la primeras vez en la historia que por segundo año no se lleve a cabo. Los toreros no pueden torear y nosotros los ganaderos no podemos vender nuestros toros, todo es un desastre”, dijo el padre del joven matador “Armillita IV” del mismo nombre.

“Afortunadamente Fermín (su hijo) ha tenido oportunidad de estar en el campo y a puerta cerrada ha toreado varios toros, se ha podido preparar, pero esto no es lo que queremos y no sólo en la fiesta brava, sino en todas las actividades”, dijo el hermano del fallecido Miguel Espinosa “Armillita”.

Fermín es además ganadero de San Fermín.

“El campo bravo ha estado peor, pues imagínate lo que es vender los toros a precio de carne, hemos tratado de no mandarlos al rastro y ahí a puerta cerrada y con todas las medidas sanitarias, los hemos lidiado.

“Son casi 300 cabezas de ganado las que comen diario y por ello la situación económica en el campo bravo está muy complicada. Y no sólo aquí, sino en el mundo”, dijo el ganadero hidrocálido.

Por su parte “Armillita IV” afirmó que no ha dejado de prepararse.

“Aunque desde hace casi un año no visto de luces, yo no he dejado de entrenar y prepararme, como si fuera a torear mañana. Esto ha sido muy duro para todos, esperemos que poco a poco podamos ir reactivando nuestra vida, porque en este momento, sin torear, está detenida”, dijo el joven de Aguascalientes.