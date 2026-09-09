Con la entrega de más de mil aparatos de asistencia y dispositivos médicos, la gobernadora Tere Jiménez encabezó una nueva jornada del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes (IBPEA), orientada a mejorar la movilidad y la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad.

Durante el acto protocolario, celebrado en el Salón de Usos Múltiples del Ficotrece, la mandataria estatal reafirmó su compromiso de dar continuidad a los programas del sector salud y garantizar el seguimiento de estos esquemas de apoyo a la ciudadanía.

En el encuentro se entregaron insumos especializados, entre ellos auxiliares auditivos, lentes, sillas de ruedas, andaderas, bastones, sillas de baño, brasieres oncológicos, así como prótesis mamarias y de pie.

Por su parte, el secretario de Salud del Estado, Rubén Galaviz Tristán, enfatizó que la distribución de estos insumos responde a la política de inclusión social del Ejecutivo estatal y permite a las personas beneficiarias recuperar autonomía y reincorporarse a sus actividades laborales y educativas.

El director del Instituto de Beneficencia Pública, José Antonio Abad Mena, detalló que, desde la creación del organismo, en octubre de 2022, se han canalizado más de 20 mil apoyos en favor de 16 mil personas en el estado. Asimismo, la dependencia ha fortalecido la infraestructura del sector salud mediante la incorporación de 11 ambulancias y dos mastógrafos.

En representación de la población beneficiaria, Margarita García Ramírez agradeció la entrega de los apoyos y reconoció el respaldo del sector salud local. Además, destacó las dificultades cotidianas y el esfuerzo constante de las personas que enfrentan este tipo de condiciones.

Al evento también asistió Roberto Souza, representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública federal.