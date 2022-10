Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988 a 1994) obtuvo en mayo pasado la nacionalidad española luego de acreditar su ascendencia sefardí, de acuerdo con información de El País.

Según el medio, Salinas de Gortari terminó con la documentación para convertirse en español en 2019.

El País consultó al ex Mandatario sobre su decisión para solicitar una segunda nacionalidad y éste respondió que lo hizo por «motivaciones personales», entre las que estaban su genealogía y el «orgullo por nuestras raíces».

«No se requiere acreditar ninguna justificación», añadió Salinas de Gortari en su respuesta a El País.

Salinas de Gortari, de 74 años y cuya familia es originaria de Nuevo León, uno de los estados donde más se ha recurrido al trámite de nacionalidad española por la vía sefardí, vive en el Reino Unido desde hace años y sus visitas a España son habituales, según El País.

La vía sefardí por la que optó Salinas de Gortari ha sido la más rápida y fácil hasta ahora para conseguir la nacionalidad española.

Tras la creación de una ley específica en 2015, más de 42 mil personas obtuvieron su pasaporte español tras demostrar que sus antepasados fueron algunos de las decenas de miles de judíos expulsados de la Península Ibérica en el siglo XV, además de su especial vinculación con España.

A la pregunta de El País sobre si ahora que cuenta con la nacionalidad española buscaría cambiar de país de residencia, el ex Mandatario indicó que «todo ciudadano de un país europeo puede asentarse en cualquiera de las 27 naciones de esta gran región. No hay restricciones a sus nacionales en ninguno de ellos. Mi casa familiar y mi familia pertenecen a México; México es mi patria, mi mayor orgullo, mi entrañable tierra natal y siempre lo seguirá siendo».