A partir de este martes 22 de septiembre comenzará el otoño en México y Aguascalientes a partir de las 18:06 horas, mientras el estado se aproxima a su promedio anual de precipitaciones, con un acumulado de 471.04 milímetros en lo que va de 2026, de acuerdo con los registros de la Comisión Nacional del Agua.

El cambio de estación se producirá en un periodo en el que las condiciones meteorológicas todavía favorecen la presencia de lluvias en Aguascalientes. Tomando como referencia una media anual estatal de alrededor de 520 milímetros, el acumulado actual representa aproximadamente 90.6% de esa cantidad, por lo que restan cerca de 49 milímetros para alcanzar el promedio anual.

En cuanto al almacenamiento de agua superficial, la presa Niágara aparece con el nivel más elevado, al ubicarse en 102.3% de su capacidad, mientras que 50 Aniversario registra 100.3, Media Luna 101.6, La Codorniz con 101 y Abelardo L. Rodríguez 100.6%.También se encuentran El Cedazo en 100.6%, Malpaso en 96, Jocoque en 91.5%, Ordeña Vieja en 80.9%, Potrerillos en 63.2% y la Plutarco Elías Calles en 33.2%.

El pronóstico general del SMN mantiene para Aguascalientes la posibilidad de precipitaciones durante este periodo de transición entre el verano y el otoño. De acuerdo con la perspectiva climática difundida por la Conagua, septiembre y octubre forman parte del periodo en el que se espera un repunte de las lluvias, incluso por arriba del promedio en diversas regiones del país. La dependencia señaló que el comportamiento de las precipitaciones tendría un incremento durante ambos meses. Cabe recordar que el otoño durará aproximadamente 89 días y 20 horas, y concluirá el 21 de diciembre con la llegada del solsticio de invierno, periodo donde las noches irán ganando terreno a los días.