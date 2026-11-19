Paulina Sánchez Agencia Reforma

MONTERREY, NL: Protección Civil de Nuevo León informó que acudieron al reporte de un oso atropellado en el Municipio de Salinas Victoria, a la altura del kilómetro 49 de la Carretera a Laredo.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de hoy, tras un reporte de que el animal se encontraba en medio de los carriles, pero al llegar observaron que estaba aplastado en su totalidad.

Indicaron que el oso quedó en un área insegura y a la altura de una curva, por lo que no pudieron tomar fotografías.

La corporación añadió que dio aviso a las autoridades correspondientes.