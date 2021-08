Frente a la tercera ola de contagios por el COVID-19, el Colegio y la Federación Nacional de Economistas en Aguascalientes acotaron ayer que en el último trimestre del 2021 habrá presiones en las cadenas de suministro en afectación de la industria que ya no se limita a la automotriz, alcanzará hasta el comercio y tiendas de autoservicio con el desabasto de vidrio.

El presidente del Colegio de Economistas, José Gil Gordillo, y el vicepresidente regional de la Federación Nacional del Colegio de Economistas, Jael Perez Sánchez aseveraron que la recuperación económica entrará en una pausa considerando que a nivel internacional habrá mayores presiones en materia de inflación y subirán las tasas de interés, así como habrá retiro de liquidez para contrarrestar el aumento de los precios.

Asimismo habrá presiones en el tipo de cambio peso-dólar en lo que resta del año, y con la presencia del semáforo epidemiológico naranja se afecta sensiblemente al sector hotelero, incluso presentaron información donde las reservaciones de Airbnb ha crecido por encima de los hoteles y se requiere investigar porque el público usuario está prefiriendo esa opción.

José Gil Gordillo precisó que Aguascalientes debe impulsar nuevos motores económicos centrados en la industria de la logística, el energético, la textil y el comercio.

Por el momento no existen escenarios económicos catastróficos, pero no se tendrá un cierre en crecimiento positivo como sucedió en el último cuatrimestre del 2020, ya que no había una inflación tan alta, tasas de interés más bajas y recursos federales más en los estados y los municipios para ayudar, lo que ha cambiado este año.

Por su lado, Jael Pérez Sánchez presentó información sobre un estudio de zonas regionales del Banco de México y señaló que las zonas centro y norte tendrán el mayor dinamismo económico este 2021 al estar más ligadas a la economía de EUA.

El mercado interno y el turismo mejorarán conforme avance la estrategia de vacunación en el país. Y para los líderes de empresa, las limitantes de la activación económica se localizan en las condiciones económicas internas, la gobernanza y la inflación, este último es el enemigo silencioso y que puede convertirse en un dolor de cabeza si el Banxico no lo controla adecuadamente.