Las tensiones por Irán y el Estrecho de Ormuz evidencian el desgaste del derecho internacional y obligan a buscar una salida diplomática, jurídica y multilateral, advirtió Misael Pérez Sandoval, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes.

Por este paso transita cerca del 20% del petróleo mundial y un tercio del gas natural licuado, explicó. Una interrupción tendría consecuencias económicas, políticas y geopolíticas fuera de Medio Oriente.

Desde la perspectiva jurídica, sostuvo que las amenazas o bloqueos al libre tránsito carecen de sustento. Aunque Irán no ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hay principios de costumbre internacional que protegen la navegación y obligan a los Estados.

Pérez Sandoval señaló que las sanciones unilaterales también han profundizado el conflicto, pues pueden vulnerar la no intervención y afectar derechos socioeconómicos. Propuso un tratado internacional con arbitraje, supervisión internacional y la intervención de un tercero neutral.

El mecanismo permitiría verificar compromisos sobre la navegación y el programa nuclear iraní, así como liberar activos congelados conforme se cumpla lo pactado, sin depender de los cambios políticos de cada país.

Sobre un posible cobro a las embarcaciones, indicó que no sería válido imponer cuotas por el simple tránsito. Podrían ofrecerse servicios de seguridad, control marítimo o prevención ambiental, sin condicionar la navegación.

El decano alertó que la eficacia de las normas depende de la voluntad de los Estados y que el debilitamiento institucional puede favorecer “la ley del más fuerte”. Llamó a frenar las provocaciones y retomar la negociación, con la paz mundial y la dignidad humana como bases de un acuerdo sostenible.