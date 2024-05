El Instituto Estatal Electoral (IEE) de Aguascalientes organizará 30 debates electorales del 6 al 24 de mayo, abarcando los 18 distritos electorales locales y las 11 presidencias municipales, aunque sólo se realizarán 29 debido a la falta de participación en el Distrito 1. Clara Beatriz Jiménez González, presidenta consejera del IEE, informó que, de las 155 candidaturas registradas, 112 participarán, representando dos tercios del total. Además, se llevarán a cabo 75 debates para el Congreso del Estado y 37 para presidencias municipales.

Morena lidera con 28 candidaturas confirmadas, seguido por el Partido del Trabajo con 24, el Partido Verde Ecologista con 22 (tres pendientes por litigios), la coalición PAN-PRI-PRD con 17, y Movimiento Ciudadano con 16. También habrá dos candidaturas independientes y una individual de los partidos PAN, PRI y PRD para representación proporcional.

Jiménez González explicó que las ausencias injustificadas en los debates se mencionarán, y si solo un candidato asiste a un debate planeado para dos, se cancelará el evento. Las penalizaciones por faltas no justificadas incluyen amonestaciones y multas de entre 2,000 y 500,000 pesos, especialmente para candidaturas principales en listas de representación proporcional al Congreso.

Aunque las demás candidaturas no enfrentan sanciones formales por no participar, su ausencia puede afectar negativamente su imagen ante los votantes. Jiménez González subrayó la relevancia de los debates como espacios esenciales para que los candidatos presenten sus propuestas y dialoguen con el electorado.