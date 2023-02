Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nuevo contra el Instituto Nacional Electoral (INE) al considerarlo como un organismo inservible y que representa un gran gasto al erario público.

Cuestionado en su conferencia matutina de Palacio Nacional, el Mandatario dijo que su reforma electoral planteaba reducir el presupuesto destinado a partidos políticos y al INE, pero la iniciativa fue rechazada por opositores a su Gobierno.

«Ya es un asunto la verdad intrascendente, solo molesta porque se mantiene una élite, una casta divina, una burocracia dorada del INE y de otros organismos, que le cuestan mucho al pueblo, le cuesta mucho mantenerlos, son organismos mantenidos y buenos para nada», planteó.

El Presidente aseguró que su proyecto de reforma estaba encaminado a disminuir costos de la llamada partidocracia y aunque pueden contemplarse ahorros, era mejor que las reducciones quedaran establecidas por ley.

«Ahora, que en la ley electoral se sigue contemplando esto, que no es lo mismo, que tengan fideicomisos, que lo que no ejerzan lo metan a un fideicomiso, para usarlo después, no es lo mismo que la disminución por ley, de todas maneras lo voy a ver», advirtió.

Añadió que sin la reforma electoral que luego sustituyó su «Plan B» electora, la democracia en México, pues la mayoría de los ciudadanos deciden sobre los gobernantes.

«Lo cierto es que en el fondo, la democracia es una realidad en el País, no se va detener, el motor del cambio es el pueblo, no son los organismos electorales, no las cúpulas, el protagonista es el pueblo de México».