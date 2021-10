Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Un juzgado de distrito dio un plazo de cinco días hábiles al Gobierno federal para dar inicio a un plan de vacunación contra el Covid-19 que incluya a todos los menores de 12 a 17 años, sin distinción de su estado de salud.

El Juzgado Séptimo de Distrito en Naucalpan, Estado de México, advirtió que, de incumplirse este mandamiento, denunciará el desacato judicial ante la Fiscalía General de la República (FGR) porque las autoridades sanitarias estarían incurriendo en el delito de abuso de autoridad.

«Se concede a las autoridades responsables una prórroga de cinco días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo (…)», resolvió el órgano jurisdiccional.

«Reitérese a las autoridades responsables que el incumplimiento de la medida cautelar implica el delito de abuso de autoridad previsto (…), por lo que cualquier violación a la misma dará lugar a que se dé vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos conducentes».

El 12 de octubre, Grupo REFORMA dio a conocer que el juzgado concedió una suspensión definitiva para que las autoridades sanitarias modifiquen la Política Nacional de Vacunación (PNV) y consideren a todos los menores en la inmunización con Pfizer-BioNtech, la única autorizada hasta ahora para esas edades.

La suspensión fue concedida en un amparo promovido por una sola niña, pero el juez consideró que no hay impedimento para que la medida tenga efectos generales, pues el derecho humano a la salud es universal.

Al momento de resolver, la autoridad judicial concedió un plazo de 48 horas al Gobierno para modificar la PNV; sin embargo, ayer notificó la ampliación que vence hasta la próxima semana, siempre y cuando las autoridades sanitarias sean notificadas en la presente.

En un acuerdo publicado el martes, el juzgado reitera que la aplicación de las dosis a los menores de este grupo de edad debe ser parte del calendario de julio de 2021 a marzo de 2022; es decir, no necesariamente deben ser inoculados de inmediato los menores de 12 a 17 años.

El órgano judicial advirtió este martes que si las autoridades sanitarias emiten un acuerdo interno para ordenar abstenerse de recibir promociones, demandas, amparos o requerimientos del presente amparo, entonces le notificarán en correos electrónicos institucionales.

Si la autoridad no admite la notificación por esta vía, el actuario acudirá a la sede de las dependencias a levantar un acta, asentará la negativa de los servidores públicos y tendrá por hecha la notificación.