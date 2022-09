Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal ordenó ayer volver a determinar si Emilio Lozoya debe estar sujeto o no a la prisión preventiva justificada, en el proceso que le instruyen por el Caso Odebrecht.

La magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez, titular del Primer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, concedió el amparo al ex director de Pemex contra la medida cautelar que lo mantiene preso en el Reclusorio Norte desde el 3 de noviembre de 2021 en esta causa penal.

El fallo no significa que Lozoya saldrá en libertad, ya que la decisión del tribunal será impugnada por la Fiscalía General de la República (FGR), lo cual deberá resolver un tribunal colegiado.

Si en dicha instancia se confirma la sentencia, será hasta entonces cuando Lozoya vuelva a comparecer en una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para que una juez de control defina si modifica o no la medida cautelar.

Cabe mencionar que en enero, la magistrada Rodríguez le concedió la libertad provisional a Lozoya en el proceso del Caso Agronitrogenados, lo que significa que el ex funcionario podría salir de prisión si obtiene el beneficio de llevar en libertad su procedimiento penal por el Caso Odebrecht.

El ex director de Pemex está procesado en el Caso Odebrecht por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.

La imputación original radica en que directivos de la constructora brasileña lo sobornaron con al menos 10.5 millones de dólares para conseguir los contratos de obra en la Refinería de Tula, Hidalgo.

Sin embargo, en su escrito de acusación, la FGR dejó fuera las operaciones financieras que ya no podían ser sancionadas por prescripción y dejó sólo 6 millones de dólares de sobornos y el lavado de un millón 385 mil dólares.