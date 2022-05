CDMX.- Parece que la familia Fernández ha ganado una batalla contra la escritora Olga Wornat, pues Editorial Planeta recibió la orden de retirar del mercado el libro «El Último Rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández».

La noticia fue confirmada ayer por el periodista Javier Poza en su espacio Radio Fórmula.

«El jueves por la noche tenía información en torno al libro de Olga Wornat, Editorial Planeta y todo este asunto, toda esta batalla legal por derechos de autor, utilización de marca y nombre. Hoy estoy en posibilidad de informarle acerca de este asunto de primera mano.

«El IMPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ordenó a Editorial Planeta retirar de circulación todos los libros de ‘El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández’ escrita por Olga Wornat», dijo.

El polémico libro ha sido utilizado por Televisa para hacer la serie no autorizada sobre la vida de «El Charro de Huentitán», exponiendo todos sus escándalos. (Elizabeth García/Agencia Reforma)

