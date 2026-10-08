La Fiscalía General del Estado giró una orden de protección para el obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, tras una publicación en redes sociales en la que presuntamente se ofrecían 40 mil pesos para “madrugar” al jerarca católico, informó el fiscal Manuel Alonso García.

El funcionario explicó que la investigación comenzó el pasado 1 de octubre, cuando la Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos detectó, mediante un ciberpatrullaje, una publicación realizada por un youtuber identificado como José Lápiz, en la que se hacía una incitación relacionada con el obispo.

A partir de ese momento, la Fiscalía inició de oficio una carpeta de investigación para determinar el origen, contexto y alcance de las publicaciones, así como identificar plenamente al responsable y establecer si los hechos pudieran constituir algún delito, entre ellos apología del delito o amenazas.

Alonso García señaló que, aunque hasta el momento no existe una querella o denuncia presentada directamente por el obispado, la posible comisión del delito de apología del delito permite a la Fiscalía actuar de oficio y adoptar las medidas necesarias tanto para investigar como para prevenir cualquier riesgo.

El fiscal indicó que incluso se solicitó apoyo a la unidad especializada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal para determinar desde dónde se realizan las publicaciones, debido a que existe la posibilidad de que el presunto responsable no se encuentre en Aguascalientes e incluso pudiera estar fuera del país.

Alonso García subrayó que la investigación se desarrolla sin adelantar resultados y con base en evidencia técnica. “No vamos a especular ni adelantar conclusiones, pero tampoco vamos a minimizar información que pueda representar un riesgo para una persona”, sostuvo.

A través de un video publicado en redes sociales, el youtuber José Lápiz aseguró que la presunta amenaza había sido elaborada mediante inteligencia artificial y atribuyó el hecho a priistas y panistas que lo identifican como simpatizante de Morena.