Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Una juez federal dio un plazo de 24 horas para dejar en libertad a la juez local de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, al concluir que las autoridades estatales violaron la suspensión que impedía su detención.

Daniela María León Linarte, jueza decimoquinta de Distrito de Veracruz, ordenó a la Fiscalía estatal y al juez de la causa cancelar todas las actuaciones posteriores a la aprehensión de la imputada, incluida la vinculación a proceso, según un acuerdo publicado ayer en listas.

Aunque esta resolución es impugnable, autoridades judiciales indicaron que el fallo deberá cumplirse, por lo que se espera que la juez, que se encuentra en prisión domiciliaria, recupere su libertad.

«La autoridad jurisdiccional declarará nulas todas las actuaciones que haya practicado con motivo de la recepción de dicho oficio (de la puesta a disposición de la detenida)», ordenó la juzgadora, al resolver un recurso conocido como incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional, presentado por la defensa.

«Tales como la puesta a disposición de la quejosa, la fijación de hora y fecha para la celebración de la audiencia inicial, el desahogo de la misma, las medidas cautelares impuestas, el auto de vinculación a proceso, cualquier resolución incidental dictada en tales autos o algún cambio de medida cautelar, la fijación de plazo para la investigación complementaria y todas y cada una de las subsecuentes actuaciones emitidas dentro de tal proceso penal».

«En ese mismo auto, en estricto acatamiento a la suspensión provisional de 9 de junio de 2023, dictada en el incidente de suspensión en que se actúa, al momento de acordar la recepción de tal oficio, determine no tener a su disposición a la allá investigada y, por el contrario, establezca que, en virtud de que los hechos con apariencia de delito por los que se investiga a la aquí quejosa no ameritan prisión preventiva oficiosa, ordene que se deje en inmediata y absoluta libertad sin condicionamiento alguno».

Según autoridades consultadas, esta resolución no impide que la Fiscalía de Veracruz vuelva a solicitar una audiencia para imputar y pedir la vinculación a proceso contra la juez, lo que es previsible que ocurra.

Desde el pasado 9 de junio, la juez federal Daniela María León Linarte le concedió una suspensión provisional a su homóloga local contra cualquier orden de aprehensión librada por jueces del Décimo Primer Distrito Judicial y en la resolución precisó que no podían detenerla si los delitos no tenían prevista la prisión preventiva de oficio.