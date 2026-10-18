Abel Barajas

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Un juez federal giró una nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, accionista mayoritario del certamen Miss Universo, por presuntamente encabezar una organización criminal que del 2014 al 2025 lavó casi 3 mil millones de pesos en el sistema financiero.

Ricardo Alfonso Santos Dorantes, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Edomex, libró la captura de Rocha y su hijo Mauricio Jesús Rocha Botello –presidente de Miss Universe México–, así como de otros 4 presuntos cómplices, por delincuencia organizada y lavado de dinero.

También instruyó las capturas de Andrés Javier Vázquez Ruiz, Alberto Charlan Salazar, Heliodoro Vargas Durán y Luis Aquilino Vásquez, quienes participaban en un grupo de seis empresas que concentraban los depósitos del dinero supuestamente blanqueado.

Para Rocha Cantú, esta es la segunda aprehensión librada en su contra, ya que desde el 15 de diciembre pasado es prófugo de la justicia por delincuencia organizada, en la modalidad de tráfico de armas e hidrocarburos, luego de que le cancelaran el beneficio de testigo colaborador.